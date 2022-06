Ein Kärtchen, das Leben rettet

Lorsch. Im Gegensatz zu Spanien, das nach wie vor zu den Ländern mit den meisten Organspenden in Europa zählt, dümpelt Deutschland noch am unteren Ende der europäischen Skala. In Zahlen ausgedrückt: Die 2020 bundesweit erfolgten 913 Organspenden entsprechen 10,9 Organspenden je eine Million Einwohner, in Spanien lag der Wert über dreimal so hoch bei 38,0.

Seit Jahren bemüht sich daher auch der Kreis Bergstraße darum, in der Bevölkerung für dieses „lebenswichtige Thema“ zu sensibilisieren, das nach Auffassung der zuständigen Gesundheitsdezernentin und Ersten Kreisbeigeordneten Diana Stolz immer noch mit Tabus behaftet ist. Dazu gehören in Zusammenarbeit mit Studierenden der Universität Heidelberg Informationskampagnen in Schulen, um auf Augenhöhe aufzuklären und ein Bewusstsein für die Thematik zu schaffen.

Und den Städten im Kreisgebiet werden Organspendeausweis-Tafeln zur Verfügung gestellt, die an publikumswirksamen Stellen die Bevölkerung mit Informationsmaterial und Spendeausweisen auf die Möglichkeit der Organspende aufmerksam machen. Eine solche Tafel wurde jetzt auch der Stadt Lorsch als inzwischen sechster Kommune im Kreis übergeben. Das machte das Thema auch Bürgermeister Christian Schönung wieder präsenter. Zumal man als Spender oder Empfänger schneller betroffen sein kann, als man erwartet.

Bewegende Geschichte

Das machte nicht nur der Bürgermeister deutlich, der nach einem Fahrradunfall aktuell auf Krücken angewiesen ist, was aber bei etwas mehr Pech auch schlimmer hätte ausgehen können. Deutlich bewegender war aber die Geschichte der 37-jährigen Sarah Koob, die dank einer Organspende im vergangenen Dezember einen zweiten Geburtstag feiern konnte. Die in Lorsch lebende Mutter von zwei Kindern war mit ihrem behandelndem Arzt, dem Lorscher Allgemeinmediziner Wolfgang Zobel, ins Rathaus gekommen, um mit ihrer Erfahrung auf die Bedeutung einer Organspende aufmerksam zu machen.

Die gelernte Physiotherapeutin war wegen einer Rückenoperation ins Krankenhaus gegangen, die auch normal und unproblematisch verlaufen war. Danach verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand in dramatischer Weise, so dass ihr Arzt sie ins Krankenhaus überwies. Dort wurde akutes Leberversagen diagnostiziert, dessen genaue Ursache nicht mehr feststellbar war. Auslöser war offenbar ein Medikament, auf das ihr Körper anders reagierte als normal. Kurz vor Weihnachten war klar, dass ihr Leben am seidenen Faden hing und nur noch eine Transplantation Schlimmstes verhindern konnte.

Wegen des lebensbedrohlichen Zustandes durch die zunehmende Vergiftung des Körpers rutschte Sarah Koob auf der Warteliste für ein Spenderorgan nach oben und nach fünfeinhalb Tagen war eine passende Leber gefunden und eine Transplantation möglich.

Die Zeit nach der Transplantation habe viel Kraft gekostet, aber das Spenderorgan funktioniere gut und es habe auch keine Abstoßungsreaktionen gegeben. Auch wenn ihr Immunsystem noch geschwächt und sie auf Dauer auf Medikamente angewiesen sei, sei sie doch „unglaublich dankbar“ für ihr gespendetes zweites Leben. Noch habe sie auch emotional noch nicht die Kraft, mit den Angehörigen des Spenders, den sie nicht kenne, schriftlich Kontakt aufzunehmen, was über die Stiftung Eurotransplant möglich ist. Irgendwann wolle sie das aber tun, sagt Sarah Koob.

Gesundheitsdezernentin Stolz äußerte sich der jungen Mutter gegenüber sehr dankbar für die Bereitschaft, ihre Geschichte zu erzählen und damit „den Zahlen auch ein Gesicht zu geben“. Auch für Allgemeinmediziner Zobel ist das Thema durch seine erste Transplantationspatientin präsenter geworden. Wann immer es einen passenden Moment gäbe, mache er seine Patienten auf die Möglichkeit der Organspende aufmerksam.

Denn es sei schlimm, wenn Angehörige neben dem Verlust noch über die Frage einer möglichen Organspende entscheiden müssen, gar nicht wissend, ob der Betroffene dafür oder dagegen war. Die Angst vor einer Organspende sei unbegründet, denn letztlich entscheide der Organspender darüber, ob er mit oder ohne Organ beerdigt werde.

Der Zeitpunkt der Übergabe der Organspendeausweis-Tafel war bewusst gewählt, denn am heutigen Samstag, 4. Juni, ist Tag der Organspende.