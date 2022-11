Liebe Leserin, lieber Leser,

herzlich willkommen in dieser ganz besonderen Ausgabe des „Mannheimer Morgen“. In Ihren Händen halten Sie die erste Ausgabe unserer neuen Reihe „MM Epoche“. Wir gehen in dieser Zeitung weit zurück in die 1940er-Jahre, dokumentieren die Anfänge unserer 1946 gegründeten Zeitung und holen tiefgreifende Ereignisse und vergessene Nachrichten aus unserem Archiv hervor. Wir erzählen das Jahrzehnt anhand von ausgewählten Zeitungsseiten des „Mannheimer Morgen“ nach, chronologisch geordnet, jede für sich ein Abbild bewegender Zeitgeschichte, jede ein Ausdruck der damaligen Themenlage, aber auch eine lebendige, authentische Erzählung des Alltags in Mannheim der Nachkriegszeit – mal lehrreich, mal erschütternd, mitunter drollig, immer faszinierend. Wir blicken hier eben nicht allwissendend auf die damaligen Umstände, sondern mit der gleichen Unmittelbarkeit der Leserinnen und Leser zu der Zeit. Das macht „Die 1940er – Katastrophe und Neuanfang“ so einzigartig.

Was erwartet Sie in dieser außergewöhnlichen Zeitung? Wir haben das große Glück in der Redaktion, dass zwei unserer besten Autoren – Konstantin Groß und Peter W. Ragge – eine historische Bildung mitbringen, die „MM“-Kenner seit langem zu schätzen wissen. Beide Kollegen führen uns in ihren bewegenden Texten auf den Seiten 2 und 3 in die 40er-Jahre ein, dieses Jahrzehnt des Krieges, des Leids, der Schande und des Neubeginns inmitten von Zerstörung und größter Not. Danach folgen die historischen Zeitungsseiten ab 1946, jeweils am Kopf versehen mit erläuternden Kurztexten. Die Auswahl der Seiten ist uns mitunter schwergefallen. Wir wollten zum einen Meilensteine der Geschichte sichtbar machen, zum anderen war uns klar, dass wir auch den Mut zu Lücke beweisen müssen. Nicht jeder geschichtsträchtige Baustein ist hier wiederzufinden. Das war auch nicht unser Ziel – sondern Geschichte lebendig und nachvollziehbar zu dokumentieren. So werden Sie beispielsweise nicht nur „Nachrichten“ im klassischen Sinne nachlesen, sondern auch (amüsiert) bestaunen, wie damals Werbung und private Kleinanzeigen in der Zeitung aussahen.

So manche Zeitungsseite mag etwas anstrengender zu lesen sein. Das „Layout“ der Originalseiten ist nach heutigen Maßstäben gewöhnungsbedürftig. Was heute wild zusammengewürfelt wirken mag, ist auch der Tatsache geschuldet, dass Papier ein rares Gut war und Zeitungen folglich aus wenigen Seiten bestanden. Im Sommer 1947 etwa – am Tiefpunkt der allgemeinen Versorgungslage – musste der „Mannheimer Morgen“ wochenlang seine Ausgaben mit nur zwei Seiten produzieren. Dass auch die Papier- und Druckqualität nicht heutigen Anforderungen entsprach, bedarf keiner tieferen Exegese.

Am Ende dieser Ausgaben werden Sie sich fragen: Und wie ging es in den 50er-Jahren weiter? Keine Sorge, wir machen uns an die Arbeit und werden für die weiteren Jahrzehnte jeweils eigene „Epoche“-Ausgaben zusammenstellen. Der Gliederung folgend produzieren wir für Sie acht Jahrzehnte-Ausgaben, abschließend mit den 2010er-Jahren.

Bevor ich Ihnen nun viele spannende Erkenntnisse und Vergnügen mit dieser Zeitung wünsche, möchte ich eine Person hervorheben: Ohne den langjährigen „MM“-Archivleiter Reimund Dunschen gäbe es dieses Projekt nicht. Er ist der maßgebliche Ideengeber und Kurator der „Epoche“-Ausgaben. Projektredakteur Stephan Eisner und Layoutchef Tobias Dolch haben schlussendlich daraus eine Zeitung entwickelt, die einen zeitlosen Charakter hat.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, viel Freude mit der „MM Epoche“!

Karsten Kammholz Chefredakteur Mannheimer Morgen