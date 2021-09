Drücken wir die Daumen

Hat unser Gastautor Pfarrer Markus Eichler aus Viernheim nicht Recht, wenn er in seinem Grußwort schreibt, die Kinder hätten viel mitmachen müssen in der Zeit der Beschränkungen und Einengungen wegen der Pandemie? Und ob er Recht hat.

Mama und Papa womöglich beide im Homeoffice, die Schulkinder auch zu Hause, vor den Computern und Tablets, in dem Versuch, digital etwas vom Unterricht mitzubekommen, oft genug hat das nicht funktioniert. Was für ein Stress, was für ein Druck für die Familien.

Jetzt wurden in unserem Verbreitungsgebiet gerade genau 1007 Mädchen und Jungen in 15 Grundschulen eingeschult. Die 52 Klassenfotos finden Sie in dieser Beilage. Drücken wir diesen Erstklässlern die Daumen, dass sie – wenn auch unter Schutzvorkehrungen – ein einigermaßen normales Schulleben erleben.

Viel Freude mit den Bildern in dieser Beilage. Und: Daumen drücken! Martin Schulte

