Herr, mein Gott, du bist sehr groß!“ So beginnt der 104. Psalm. „Licht ist dein Kleid, das du anhast.“ Und dann folgt eine Kaskade von Farben, als läse man die Welt durch ein Prisma: Vom Blau des Himmels geht es zu den Fluten der Tiefe, vorbei am glutgelben Brennen der Sonne, es fährt durch Wolken zwischen Schwarzgrau und Weiß und endet auf fester, brauner Erde. Die ist bedeckt von blättersaftigem Grün, quellendem, klaren Wasser, grauen Bergen mit weißen Gipfeln, buntfleckigen Wiesen, und ist erfüllt von Geplätscher und Gesumm, Gebrumm und Gebrüll. Schließlich endet der 104. Psalm wie der Sommer. „Lobe den Herrn, meine Seele“, ja was auch sonst, wo sich seine Schönheit so prächtig ausfaltet.

Aber jetzt, wo die ersten Blätter der Stadtbäume schon ins Gelbliche wechseln, bauen sich die Farben des Sommers noch einmal anders vor mir auf. Die braunen Wasser-, Schlamm- und Geröllmassen, die Existenzen und Erinnerungen sowie Menschen nicht nur im Ahrtal mit sich gerissen haben. Schwarze Rauchschwaden über schwarz verkohlten Baumstümpfen auf schwarz verbrannter griechischer Erde. Der weiße Mantel der Ärztin, die mich aufgeklärt, und der grüne Kittel der Krankenschwester, die mich geimpft hat. Die blaue Rückwand der Bundespressekonferenz, vor der immer neue Inzidenzen und Verordnungen verkündet und erläutert wurden. Das Khaki der Taliban-Kampfmonturen vor dem Flughafen von Kabul. Das Rot des Kanzlerinnenblazers am stahlgrauen Rednerpult des Bundestages. Nein, diese Farben des Sommers locken nicht zum Lob der Herrlichkeit Gottes.

Wir führen den Pinsel selbst

Und wie mag sich das Alles in der politischen Farbpalette des Herbstes abmischen? Ein bisschen mehr Rot, ein bisschen weniger Grün? Schwarz als wieder dominierende Farbe? Wie viel Blau, wie viel Gelb? Hier endlich halten wir selbst den Pinsel. Oder jedenfalls die Farbtuben: Wir sind es, die abmischen. Ob das Bild, das dann entsteht, eine lebenswerte Welt auch für die nächste Generation zeigt? Ob auch Transpersonen und nicht binäre Menschen zu sehen sind? Und Weisheit im Westen, und Wohlstand im Süden? Wir haben es in der Hand!

Geht also die Farbenlehre des Glaubens so auseinander: Gott entkommt mit sommerfrischer Naturromantik, wir bleiben verstrickt in ein Graubraunblutgemisch aus den Weltläuften und verfolgen eine knallbunte Politshow? Wer so denkt, hat das erste goldgelbe Hefeweizen vergessen, das er wieder im Biergarten trinken durfte. Und hat den Regenbogen vergessen, in dem sich die Farben des Lichts weit auffächern. Den hat, nach der großen Flut, Gott in die Wolken gesetzt: sich selbst (!) zur Erinnerung, die Erde nicht wieder zu zerstören wegen des Menschen Bosherzigkeit.

So wird aus dem Sommer ein Herbst. Strahlende Vielfarbigkeit des Lichts: Gott meint es gut mit der ganzen bunten Welt, in der auch Herbst und Winter und Frühling auf ihre Weise farbenprächtig werden. Und auch ich will mich erinnern lassen an das Gutmenschentum Gottes, wenn die Farben des Sommers verblassen und ich den Regenbogen sehe in den Wolken, oder an Kirchtürmen und am Rathaus. Ein bunter Wille zum Neubeginn. Ein Bekenntnis zur Mehrfarbigkeit. Herr, mein Gott, du bist sehr groß! Licht ist dein Kleid, das du anhast.

Stefan Scholpp

Pfarrer der Evangelischen

ChristusFriedenGemeinde

in Mannheim