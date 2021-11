Diana Stolz kritisiert Jens Spahn

Bergstrasse. Harsche Kritik hat sich Jens Spahn (CDU) am Wochenende auch aus dem Kreis Bergstraße eingehandelt. Der geschäftsführende Gesundheitsminister hat angekündigt, die Auslieferung des Impfstoffes von Biontech zu deckeln, weil sonst Moderna-Dosen im nächsten Jahr zu verfallen drohen. Dagegen bezieht seine Parteifreundin, die Erste Kreisbeigeordnete und Bergsträßer Gesundheitsdezernentin, Diana Stolz, gemeinsam mit ihren Kollegen Frederik Schmitt (Fulda), Jens Mischak (Vogelsberg) und Marian Zachow (Marburg-Biedenkopf) in einer gemeinsamen Stellungnahme deutlich Position.

Das Quartett fordert Bundesgesundheitsminister Spahn auf, die am Freitag verkündete Beschränkung der Liefermengen des Biontech-Impfstoffes auf 30 Einheiten pro Woche für einen Hausarzt und 1020 pro Woche pro Impfzentrum zurückzunehmen. „Diese Entscheidung stellt die Arbeit von vielen Beteiligten der letzten Tage, möglichst schnell ein umfassendes, dezentrales und einfaches Impfangebot für die Bürgerinnen und Bürger in unseren Landkreisen aufzubauen, in Frage“, erklären die vier.

Die Entscheidung komme zur Unzeit. „Wir alle wollen derzeit eins: impfen, impfen, impfen,“ so die Dezernenten. Zwar stehe mit dem Impfstoff von Moderna ein weiteres Vakzin zumindest für die über 30-Jährigen zur Verfügung. Bei einem Impfstoffwechsel werde aber eine erneute komplette Aufklärung notwendig, die in jedem Einzelfall Zeit koste, die derzeit sehr kostbar sei. Vor allem wünsche sich aber die deutlich überwiegende Anzahl der Impfwilligen den Impfstoff von Biontech.

„Wir können nur gemeinsam das von der Bundesregierung gesetzte Impfziel bis Jahresende erreichen. Nur wenn beide Impfstoffe in den jeweils gewünschten Mengen zur Verfügung stehen, ist das Ziel auch realistisch erreichbar,“ so Stolz und ihre Kollegen.

Bergstraße mit höchster Inzidenz

Wie dringend es zu einer Trendwende kommen muss, belegen einmal mehr die Zahlen. Der Kreis Bergstraße nimmt dabei seit Ende dieser Woche einen Spitzenplatz in Hessen ein, auf den man im Landratsamt in Heppenheim sicherlich gerne verzichtet hätte.

So lag die Inzidenz am Samstagmorgen bei 345,7. Schlechter steht hessenweit kein anderer Landkreis oder keine andere kreisfreie Stadt da. Auf den Rängen zwei und drei folgten Frankfurt (323,6) und der Odenwaldkreis (307).

Zwar wird Landrat Christian Engelhardt nicht müde zu betonen, dass „es nicht passend sei, wenn alle wieder auf die Inzidenz schauen“ und der Kreis, anders als in der Wahrnehmung vieler Bürger, „gar nicht so schlecht dastehe“. So seien die aktuellen Zahlen nicht mit denen aus dem Vorjahr zu vergleichen. Das mag zutreffend sein, allerdings ebbte damals die Welle bei einer Inzidenz von 223 wieder ab – der Lockdown samt Kontaktbeschränkungen ließ grüßen.

Selbst wenn die Inzidenz nun nicht mehr als alleiniger Leitfaktor in der Corona-Pandemie angesehen wird, um Maßnahmen zu erlassen, gilt er nach wie vor als wichtiger Indikator und Frühwarninstrument zur Einschätzung der Pandemie.

