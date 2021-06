Dialogpredigt zu Spannungsfeld von Gott und Welt

Mit der Frage „Gott und die Welt?“ überschreiben Oliver Wintzek und Jesuitenpater Werner Holter ihre Dialog-Predigt am morgigen Sonntag, 6. Juni, um 18 Uhr in der Mannheimer Jesuitenkirche. Beide sind unter anderem als Seelsorger der Kirchengemeinde Mannheim Johannes XXIII. tätig. Oliver Wintzek hat zudem eine Professur für Fundamentaltheologie und Dogmatik an der Katholischen Hochschule Mainz inne. Werner Holter SJ ist neben seiner Tätigkeit in der Kirchengemeinde auch Hausseelsorger im Caritas-Pflegeheim Joseph-Bauer-Haus und Mitarbeiter der Katholischen Citypastoral Mannheim mit einem Schwerpunkt auf Spiritualität und Kunst. Er zeichnet unter anderem für das Veranstaltungsprogramm von „ÜberWorte hinaus…“ verantwortlich. Beide tauschen sich in ihrem gemeinsamen Predigtimpuls am Sonntagabend über das Spannungsfeld von Glaube, Theologie und Lebenswirklichkeit aus. schu

AdUnit urban-intext1