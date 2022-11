„Der Morgen“ und Anfänge in Trümmern

Er soll „ein wichtiger Tag in der modernen Geschichte Mannheims“ werden, dieser 6. Juli 1946. So formuliert es E. W. Adler von der amerikanischen Pressekontrolle. In der von Bomben nur teilweise zerstörten „Mannheimer Großdruckerei“ in R 1 wird die einzige erhaltene Rotationsmaschine angeworfen – eine vom Fabrikat „Frankenthaler“, die noch von 1928 stammt. Unter der Lizenznummer US–WM 103 erteilen die Amerikaner die Genehmigung zum Druck der Zeitung „Der Morgen“. Major Marcus L. Hoover, amerikanischer Stadtkommandant, sowie einige hohe Offiziere sind ebenso dabei wie Oberbürgermeister Josef Braun und andere Vertreter der Stadtverwaltung. Und draußen vor der Tür warten viele Mannheimer, um eines der ersten Exemplare zu ergattern.

Oberleutnant Heller, Leiter der Nachrichtenkontrolle der Besatzungsmacht in Württemberg-Baden, mahnt, nach 13 Jahren reiner Parteipropaganda und 15 Monaten zeitungsloser Zeit brauche die Stadt wieder eine Zeitung, die Mannheims würdig sei. Die freie Presse solle helfen, „Deutschland seine Seele wieder zu geben“. Darum wolle man sich „mit aller Kraft bemühen“, um „dem deutschen Volk die Klarheit zu schenken, die ihm gefehlt habe“, verspricht Eitel Friedrich Freiherr von Schilling.

Titel geändert

Er ist einer der beiden Lizenzträger – vorgeschlagen von der Konkurrenz. Theodor Heuss, der spätere Bundespräsident, und Rudolf Agricola, beide Herausgeber der Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ), empfehlen ihn den Amerikanern. Von Schilling, der familiäre Mannheimer Wurzeln hat, ist zu jener Zeit Mitarbeiter der RNZ. Auch der zweite Herausgeber der neuen Mannheimer Zeitung wohnt in Heidelberg – Oskar Hörrle. Doch der scheidet schon im August aus, weil er gegenüber der Besatzungsmacht vor seiner Berufung unkorrekte Angaben gemacht hat.

Die Amerikaner berufen stattdessen Karl Ackermann. Er ist wirklich ein Verfolgter der Nazis, von ihnen erst ins Zuchthaus gesperrt und dann ins Konzentrationslager. Ihm gelingt aber die Flucht in die Schweiz. Nach dem Zweiten Weltkrieg machen ihn die Amerikaner 1945 zu einem der Lizenzträger für die neugegründete „Stuttgarter Zeitung“. Am 22. Oktober 1946 wird er von der Besatzungsmacht nach Mannheim zwangsversetzt. Da heißt „Der Morgen“ schon „Mannheimer Morgen“ – seit dem 8. Oktober, denn es hat sich herausgestellt, dass das Parteiorgan der Liberalen in Berlin bereits seit August 1945 unter „Der Morgen“ firmiert und damit die älteren Rechte hat.

Die Herausgeber, in den Anfangsjahren zugleich Chefredakteure, sitzen in den Ruinen des Bassermannhauses in R 1 zusammen in einem Zimmer, an zwei alten Schreibtischen. Jedes „Ressort“ teilt sich einen teils wackeligen Tisch, beschriftete Pappen, etwa mit der Aufschrift „Sport“ nennen das zuständige Ressort. Es sind ja anfangs ohnehin kaum Leute da. Immer wieder fällt der Strom aus, und die Wasserleitungen geben nur stundenweise Wasser ab. Ein großes Problem ist der Personalmangel – wer eine Nazivergangenheit hat, darf nicht mitarbeiten. Andere Fachkräfte aber sind teils noch in Kriegsgefangenschaft, teils im Krieg umgekommen.

Fenster mit Pappe vernagelt

Das zugeteilte Papier reicht anfangs nur für drei Ausgaben in der Woche mit vier, samstags dann sechs Seiten. Erst ab August 1948 sind wöchentlich vier Ausgaben möglich und ab April 1949 erscheint der „MM“ montags bis samstags mit meist um die zwölf Seiten bei einer Auflage von 70 000 bis 80 000 Exemplaren. Diese Zahl geben, einschließlich der Verbreitung in Schwetzingen und Weinheim, die amerikanischen Soldaten hervor, weil sie einfach ein Exemplar je fünf Einwohner rechnen. Doch die Nachfrage ist weitaus größer, „man riss uns die Zeitungen förmlich aus der Hand“, schreibt Ackermann in seinen Erinnerungen an die Anfänge.

In den Büros zieht es, denn ein Großteil der Fenster ist mit Pappe vernagelt, weil die Glasscheiben durch die Druckwellen der Bombardierungen zerborsten sind. „Außer Mut und Vertrauen hatte dieses kleine Pressevölklein wenig zu seiner Verfügung“, so Ackermann über das knappe Dutzend an Mitarbeitern der Anfangszeit: „Ihre äußeren Umstände, ihre Behausung, ihr Handwerkszeug, ihr Befinden waren so miserabel, dass es schon einigem Idealismus bedurfte, um durchzuhalten.“ Zwar gibt es eine Kantine im Keller des Hauses in R 1, doch anfänglich besteht das Essen vornehmlich aus Kartoffeln und nur selten Gemüse.

Gedruckt wird in der Mannheimer Großdruckerei im Rückgebäude von R 1, wo zuletzt „Neue Mannheimer Zeitung“ und „Hakenkreuzbanner“ hergestellt worden waren. Deren Inhaber haben die Amerikaner zwar nicht enteignet, sie aber zur Herstellung des Blatts verpflichtet. Zur Auslieferung der Zeitungen dient nur ein Lieferwagen, den die Militärregierung zur Verfügung stellt. Lange müssen die Zeitungsmacher auf die Vorgaben der Pressekontrolle der Besatzungsmacht achten. Erst am 1. Juni 1949 wird die persönliche Lizenz der Herausgeber durch die Generallizenz abgelöst, völlige Gewerbefreiheit eingeführt. Neben den beiden Herausgebern sind aber nach wie vor nur elf Redakteure im Einsatz.