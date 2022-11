Der langsame Aufstieg der zerstörten Stadt

Aus heutiger Sicht mutet das kurios an. Da tuckert doch tatsächlich ein Bähnchen mitten durch die Quadrate, eine Dampflok vorne und dahinter ein paar altersschwache Waggons, beladen mit Schutt. Aber die Trümmerbahn, wie sie genannt wird, zählt in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre zum Stadtbild. 19 Loks mit 380 Waggons sind auf dem 21 Kilometer umfassenden, eigens verlegten Schienennetz unterwegs, um wöchentlich 10 000 Tonnen Schutt wegzuräumen. Mitte September 1946, fast eineinhalb Jahre nach Kriegsende, lautet eine Erfolgsmeldung, die Straßen der Innenstadt seien nun „fast vollständig geräumt“ – aber noch lange nicht die der Neckarstadt oder der Vororte.

Der Zweite Weltkrieg ist in Mannheim früher vorbei als in anderen Teilen Deutschlands – und er endet auch auf etwas kuriose, ungewöhnliche Weise. Die deutsche Wehrmacht kapituliert am 8. Mai 1945, in Mannheim ist schon Ende März alles vorbei. Am 26. März, 2.30 Uhr, stürmen amerikanische Soldaten mit Amphibienfahrzeugen, Sturmbooten und Schwimmpanzern nördlich von Mannheim das östliche Rheinufer. Gegen 5 Uhr erreichen die ersten Amerikaner Sandhofen. Sie stoßen auf heftige Gegenwehr von deutschen Panzern und Scharfschützen aus Kirchtürmen. US-Kriegsberichte schildern brutale Häuserkämpfe, den ganzen Tag lang.

Der letzte Mord der Nazis

Am 28. März verschwindet Nazi-Oberbürgermeister Carl Renninger aus Mannheim, auch weitere Führungskräfte machen sich aus dem Staub. Aber als Erich Paul, Hermann Adis und Adolf Doland, Angestellte vom Kaufhaus Vetter, in N 7 weiße Fahnen hissen, um weiteres Blutvergießen zu verhindern, schlagen fanatische Nazis noch mal zu. Die drei Männer werden an der alten Festungsmauer in M 6 in den Lauerschen Gärten standrechtlich erschossen. Dabei sind die US-Soldaten da schon auf dem Waldhof, gleich darauf am Neckar.

Vom Käfertaler Wald beschießt Artillerie unablässig die Stadt, wodurch es in den letzten Kriegstagen noch 150 Tote gibt. Als Gefechtsstand dient dem Bataillon das Wasserwerk. Von dort gibt es zur Zentrale der Stadtwerke in K 5 eine noch funktionierende Telefonleitung. Heinrich Friedmann, Betriebsleiter des Wasserwerks, nutzt sie, um der Zentrale in K 5 die Besetzung durch US-Soldaten zu melden – an Nikolaus Quintus, den Stadtwerke-Chef. Für US-Kommandeur Major Don S. Matthews dolmetscht der deutschstämmige Hauptmann und Militärarzt Franz S. Steinitz. So erfahren die Amerikaner, dass die Reste der Wehrmacht Mannheim verlassen haben. Wichtig bei allen Gesprächen ist Gretje Ahlrichs, Telefonistin der Stadtwerke, die auf ihrem Posten in K 5 trotz großer Angst unter Dauerbeschuss ausharrt und die Telefonate ermöglicht – damals wird ja noch „gestöpselt“, nicht automatisch per Durchwahl verbunden.

Große US-Garnison entsteht

Die offizielle Kapitulation an Gründonnerstag, 29. März, erfolgt aber nicht per Telefon. Der frühere Stadtverordnete Fuchs und einige Männer fahren mit weißer Fahne in einem kleinen Bootchen über den Neckar auf die Nordseite und übergeben die Stadt formell.

Gleich darauf durchkämmen US-Soldaten die Quadrate, bringen nach und nach die ganze Stadt unter Kontrolle, suchen nach versprengten Soldaten und Waffendepots, errichten Pontonbrücken über Rhein und Neckar. „Mannheim ist die am stärksten zerstörte Stadt, die wir gesehen haben“, heißt es in einem Armeedokument: „Die Straßen sind leer mit Ausnahme von Schuttbergen und dem Geruch des Todes“. Mit der Besetzung des „Palasthotels“, der Beschlagnahmung von Wohnungen, der Sanierung der Flugplätze Sandhofen und Neuostheim sowie Übernahme der Kasernen wird Mannheim zu einer der größten US-Garnisonen weltweit mit bis zu 20 000 Soldaten und Familienangehörigen – und bleibt es bis 2011.

Diese Zeit nach 1945 wird indes zunächst geprägt von Plünderungen und Ausgangssperren, Not und Hunger. Mannheim ist zu drei Vierteln zerstört, die Bevölkerung um ein Drittel geschrumpft. Aber schon im August 1945 gestattet US-General Dwight D. Eisenhower den Deutschen, sich „örtlich politisch zu betätigen.“ Besonders schnell ist die SPD – schon im März 1945, gleich beim Einmarsch der Amerikaner und damit noch illegal, fängt sie an, sich wieder zu organisieren. Im September 1945 gründet sich die Christlich-Demokratische Partei (CDP), die sich später CDU nennt. Noch schauen die Besatzungssoldaten sehr genau hin. Öffentliche Versammlungen müssen genehmigt, Veröffentlichungen vorher vorgelegt werden. An Wahlen ist nicht zu denken.

Der Chef im Rathaus, mit Josef Braun ein ehemaliger Stadtrat der Zentrumspartei, wird von der US-Militärregierung gleich im März 1945 ernannt. Ihm zur Seite steht ein „Beirat“, auch er von den Militärs berufen, nicht gewählt.

Erst im Mai 1946 dürfen die Mannheimer einen Gemeinderat wählen. Von der Abstimmung ausgeschlossen werden indes alle, die vor dem 1. Mai 1937 der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) angehörten, zudem sämtliche Mitglieder der diversen NS-Organisationen, von SS und SA bis zur NS-Frauenschaft oder der Hitlerjugend. Von den 197 656 Einwohnern Mannheims dürfen 130 559 an der Wahl teilnehmen – 76,46 Prozent tun es auch. So hoch ist die Wahlbeteiligung danach nie wieder. Eindeutiger Sieger werden mit 40 Prozent die Sozialdemokraten. Im Juli 1946 bestätigt der Gemeinderat den 1945 von der Besatzungsmacht eingesetzten Josef Braun (CDU) als Oberbürgermeister. Seine Hauptaufgabe ist – stets unter Aufsicht der Amerikaner – der Kampf gegen den Hunger, die Beseitigung der Trümmer. Alle Männer von 15 bis 50 Jahren müssen anpacken, werden 1946 zum sechstägigen „Aufbaudienst“ verpflichtet. Die Menschen hausen in Kellern und Bunkern, der Paradeplatz-Bunker wird ab November 1946 Hotel. Braun nennt „die Sicherstellung der Ernährung, insbesondere die Kartoffelversorgung, die Beschaffung von Kleidern und Schuhen“ als Hauptaufgabe. Weil aber „die Versprechungen nicht eingehalten werden“, wie es in einem Aufruf heißt, kommt es im November 1947 zum eintägigen Generalstreik.

Aber obgleich die Stadt in Trümmern liegt – früh wird wieder musiziert und Theater gespielt. Haydns „Schöpfung“ in der Christuskirche am 12. August 1945 stellt die erste Aufführung nach dem Krieg dar. Weitere Konzerte folgen. Am 11. November 1945, gut ein halbes Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs, beginnt das Nationaltheater in der „Schauburg“ in K 1 mit dem Spielbetrieb. Die erste Nachkriegssaison ist zugleich die erste und letzte Spielzeit, die finanziell sogar mit einem Überschuss abschließt.

Das Skandalurteil

Und doch wirkt die Diktatur noch lange nach. Über Jahre hinweg tagen eigens eingerichtete Spruchkammern. Ihre Aufgabe ist die „Entnazifizierung“, sprich die Einstufung, ob jemand in der Zeit der braunen Herrschaft Hauptbelasteter, Aktivist oder nur Mitläufer gewesen ist. Mancher kann sich da mit allerlei Ausreden retten. Weithin als Skandal empfunden wird ein Urteil, das im März 1947 das Landgericht fällt. Polizeihauptmann Otto Böse, verantwortlich für die Ermordung der drei Männer wegen der weißen Flagge auf N 7, muss nur zwei Jahre ins Gefängnis – weil er ja auf Befehl gehandelt habe.

Im Sommer 1949 rüttelt schließlich ein Raubüberfall auf einen Geldtransporter die Stadt auf – 1950 unter dem Titel „Wer fuhr den grauen Ford?“ verfilmt und daher über Generationen ebenso unvergessen wie der Gewinn der deutschen Fußballmeisterschaft durch den VfR im Juli 1949. Da jubelt Mannheim! Es geht wieder aufwärts – langsam.