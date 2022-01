Der Kinosaal als Klassenzimmer

Viernheim/Bergstraße. Im Frühjahr machen die Schulkinowochen – wenn es das Infektionsgeschehen erlaubt – wieder den Kinosaal zum Klassenzimmer. Schüler und Lehrkräfte erwartet vom 21. März bis zum 1. April ein Programm aus mehr als 100 Filmen in 70 hessischen Kinos und begleitenden Filmbildungsangeboten. Mit dabei sind wieder das Kinopolis in Viernheim und der „Südhessen Morgen“ als Medienpartner der Schulkinowochen. Lehrkräfte können jetzt Vorstellungen und Begleitangebote buchen. Auch Workshops für Schulklassen und Fortbildungen für Lehrkräfte sind bereits verfügbar. Einige Angebote können auch digital stattfinden.

Die Schulkinowochen, veranstaltet von Vision Kino – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz zusammen mit dem DFF, Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, Frankfurt, bringen ein sorgfältig aufbereitetes Film- und Bildungsprogramm aus Kinofilmen und begleitenden Workshops, Fachgesprächen und Fortbildungen für alle Altersgruppen und Schulformen in die hessischen Regionen. Vom Dokumentarfilm über Kinohighlights aus hessischer Produktion bis hin zu Klassikern der Filmgeschichte eröffnet das Programm spannende Möglichkeiten, Unterrichtsthemen lebendig zu vermitteln und lädt dazu ein, das Kino als Kulturort zu entdecken.

Filmbildungsangebote in der Schule oder digital ergänzen das Filmprogramm, das sich mit aktuellen Themen wie Migration, queeren Identitäten, Klimawandel und Nachhaltigkeit auseinandersetzt und dabei die Perspektiven junger Menschen in den Vordergrund rückt. Im Fokus steht in diesem Jahr die filmische Erzählstimme.

Mobile Kinowoche auf dem Land

Kinovorstellungen können ab sofort zum günstigen Einheitspreis von vier Euro pro Schüler gebucht werden. Das pädagogische Begleitprogramm ist inklusive. Insgesamt sechs Filme stehen in Viernheim auf dem Spielplan, darunter „Jim Knopf und die Wilde 13“, die Literaturverfilmung „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ nach einem Roman von Thomas Mann und die Dokumentation „Youth Unstoppable – der Aufstieg der globalen Jugend-Klimabewegung“. In Bensheim ist der Luxor-Filmpalast beteiligt, in Heppenheim das Saalbau-Kino.

Filmbildung für alle: In diesem Jahr bringen die Schulkinowochen Filme nicht nur in die hessischen Kinos, sondern mithilfe mobiler Vorführtechnik auch an Orte, an denen es kein Kino gibt. So können auch in kleineren Ortschaften und Städten Kinovorstellungen stattfinden. Für Schulen im ländlichen Raum bieten die Schulkinowochen eine mobile Kinowoche vom 4. bis 8. April an, in der das Projektteam mit mobiler Vorführtechnik direkt an die Schulen kommt. Die Anzahl von Vorstellungen des Mobilen Kinos ist begrenzt, Anfragen nimmt das Projektteam bis zum 31. Januar entgegen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der inklusiven Form der Audiodeskription. In einem mehrtägigen Workshop können Schüler selbst eine eigene Hörfilmfassung für einen Kurzfilm erstellen, der zu Beginn aller Vorstellungen gezeigt wird. Viele Filme aus dem Programm können auf Anfrage auch mit offener Audiodeskription gebucht werden.

Das Sonderprogramm 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) vereint Filme von Regisseuren der zweiten und dritten Migrantengeneration, die den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Einfluss der aus der Türkei nach Deutschland migrierten Menschen zeigen. In Bensheim ist zum Beispiel der Film „Almanya – Willkommen in Deutschland“ zu sehen.

Lehrkräfte sind eingeladen, sich das Medium Film ganz bewusst zu erschließen. Die Fortbildungen finden in Kooperation mit den hessischen Medieninstitutionen statt und sind von der Hessischen Lehrkräfteakademie akkreditiert.

Wenn möglich vor Ort

Workshops führen in die Filmanalyse oder die praktische Filmarbeit ein. Das Workshop-Format „Filme im Vergleich“ bietet die Möglichkeit, eine Filmsichtung im Unterricht mit einem Kinobesuch zu verbinden und so Filmbildung in den Unterricht zu integrieren. Zu jeder Vorstellung können Filmgespräche auf Anfrage gebucht werden (so lange das Kontingent reicht). Beratung, Buchung und aktuelle Informationen sind telefonisch unter 069/961220-681 oder E-Mail hessen@schulkinowochen.de möglich. Weitere Infos gibt es online unter www.schulkinowochen-hessen.de. Verbindliche Anmeldungen nimmt das Projektbüro bis Freitag, 4. März, telefonisch, per Mail oder online entgegen. Das Projektteam berät persönlich zu Filmen und Begleitangeboten und informiert über die zu beachtenden Corona-Maßnahmen.

Wenn es das Infektionsgeschehen erlaubt, werden die SchuIkinowochen mit einem umfassenden Hygienekonzept in den Kinos stattfinden. Im Falle erneuter Kino- oder Schulschließungen wird es für alle Klassenstufen digitale Ersatzangebote geben.

Die Schulkinowochen Hessen sind ein Projekt von „Vision Kino“ in Kooperation mit dem DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum und in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst sowie dem Film- und Kinobüro Hessen. Gefördert wird das Angebot von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Filmförderungsanstalt, der Hessen Film und Medien, dem Hessischen Kultusministerium und der Medienanstalt Hessen. red

Info: www.schulkinowochen- hessen.de