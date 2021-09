Der Geschmack des Lebens

Mit welcher Geschmacksrichtung würden Sie aktuell ihr Leben beschreiben? Ist es süß und erfrischend wie ein leckeres Eis? Oder gar bitter und säuerlich wie eine Grapefruit? Vielleicht ist es ja auch vielfältig und abwechslungsreich wie ein kunterbunter Cocktail?

Der Beginn des Septembers weckt bei uns allen verschiedene Gefühle: Für manche endet der schöne Sommerurlaub. Es kann noch von der Sonne am Strand, den schönen Begegnungen oder den kulturellen Entdeckungen bei einer Städtetour gezehrt werden. Andere von uns befinden sich mit ihren Gedanken schon im Alltag, der nun wieder anläuft. Möglicherweise erleben ein paar von Ihnen demnächst sogar einen größeren Neubeginn, da Sie eine neue Arbeitsstelle antreten oder Ihr Kind bald in Kindergarten oder Schule kommt.

Manchmal erscheint es gar, dass man nach den Sommerferien quasi von 0 auf 100 durchstarten muss. Das weckt schnell Bedenken oder Gedanken der Überforderung. Wie viele Mails werden wohl nach meinem Urlaub zu beantworten sein? Welche Herausforderungen begegnen mir bei der Arbeit? Viel zu oft lassen solche Gedanken leider die in den Ferien aufgebaute Erholung schnell wieder verschwinden.

In solchen Situationen bieten die Evangelien in der Bibel eine hilfreiche Strategie. Dort spielen nämlich das Vertrauen und die Gelassenheit eine sehr große Rolle. Zum Beispiel in der Situation eines Sturmes – welcher sinnbildlich für die Stürme unseres Lebens gedeutet werden kann – sagte Jesus zu den Anwesenden im Boot sinngemäß: Habt keine Angst. Es wird alles gut werden.

Öffnet euch!

Und auch im Bibeltext, der an diesem Wochenende in den katholischen Gottesdiensten vorgelesen wird, versetzt Jesus die Menschen in Staunen. Sie brachten einen tauben und stummen Mann zu ihm, der anschließend mit dem Wort „Effata!“ („Öffne dich!“) geheilt wurde. Ich möchte nun einmal eine Übersetzung des Textes aus dem siebten Kapitel des Markusevangeliums in die heutige Zeit wagen: Auch wir sind in unserem Leben in vielen Situationen taub und blind, da wir nur um uns selbst kreisen. Vor lauter Schauen auf diverse Banalitäten vergessen wir oft den Blick auf die zahlreichen schönen Dinge, die uns das Leben schenkt. Vor lauter Gedanken an die Zukunft vergessen wir häufig das Leben in der Gegenwart. Vor lauter Vergleichen mit unseren Mitmenschen herrscht das Gefühl von Konkurrenz als von Solidarität vor.

Aus diesen Gründen sollte das Wort „Effata!“ jedem von uns heute gelten: Öffne dich für positive Gedanken, anstatt nur das Belastende zu sehen. Öffne dich für deine Mitmenschen, denn gemeinsam lässt sich das Leben besser meistern. Öffne dich für alles, was die Zukunft bringt, und lasse dir zusagen: Hab keine Angst. Es wird alles gut werden.

Auch wenn uns der September aus der Wohlfühloase Urlaub reißt und so manche Herausforderung des Alltags ansteht. Lassen wir uns davon nicht aus der Ruhe bringen. Öffnen wir für das, was die kommende Zeit mit sich bringt, und blicken wir voll Zuversicht in die Zukunft. So verhindern keine lästigen Gedanken den Genuss des Moments. Dann müssen wir unser Leben nicht mit dem säuerlichen Geschmack einer Grapefruit vergleichen, sondern mit den lecker-leichten Geschmacksnoten eines Eises.

Sebastian Binder

Pastoralreferent der

Seelsorgeeinheit

Schwetzingen