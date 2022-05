Brennholz besonders gefragt

Bergstraße. Ob für den Kachel- oder den Kaminofen – die Nachfrage nach Brennholz ist momentan groß und wird voraussichtlich weiter steigen. Das hat der Lampertheimer Forstamtsleiter Ralf Schepp bestätigt. „Das Brennholz für das Frühjahr 2022 ist schon komplett vergeben. Die Nachfrage nach Brennholz ist sehr groß, das Angebot ist allerdings wie in den Vorjahren“, schildert er die Problematik.

Moderate Preissteigerung geplant

Hintergrund ist, dass andere Energieträger wie Öl und Gas im Kontext des Krieges zwischen der Ukraine und Russland sehr teuer geworden sind. „Da ist Holz noch vergleichsweise günstig“, so Schepp. „Aus diesem Grund nutzen diejenigen, die die Gelegenheit haben, jetzt verstärkt Holz, um zu heizen.“

Gespaltenes Holz türmt sich in großen Stapeln. Teure Energiepreise und Angst vor Energie-Lieferengpässen treiben den Trend zum Heizen mit Holz und die Nachfrage nach Holzöfen und Kaminen.

Doch auch die Preise für Brennholz seien gestiegen – und werden es weiterhin, meldet Schepp. Der Festmeter Buchenholz koste bei ihnen derzeit 70 Euro. „Eiche ist etwas günstiger, Nadelholz koste noch einmal weniger.“ Noch haben wir nicht erhöht“, erklärt der Forstamtsleiter, allerdings soll es ab Herbst, für die kommende Saison, eine „moderate Preissteigerung geben“.

Fest stehe außerdem, dass nicht alle Nachfragen nach Buchenholz bedient werden können. „Stattdessen kann man allerdings auf eine Mischung oder Nadelholz umstellen“, rät der Forstamtsleiter. Denn nicht nur Buche brenne gut, sondern auch Fichte, Kiefer, Eiche oder sonstige Hartlaubhölzer. Diese lassen sich teilweise auch deutlich einfacher spalten als Buche, heißt es auf der Website von Hessen Forst.

Was für Sonnenblumen- oder Rapsöl gilt, trifft auch auf Brennholz zu: Wenn die Nachfrage steigt, wird die abgegebene Menge pro Haushalt reduziert. So soll das künftig auch beim Forstamt in Lampertheim passieren. „Wir wollen die Menge an Brennholz reduzieren, um möglichst viele Haushalte zu versorgen“, berichtet der Forstamtsleiter. „Die Grenze liegt bei 20 Festmeter – das ist in etwa die Menge Brennholz, die ein Einfamilienhaus im Laufe eines Winters zum Heizen benötigt. „Wir wollen private Kunden bevorzugt bedienen“, betont Schepp. Und je früher man sich melde, desto eher werde man berücksichtigt.

Wer für die kommende Saison ab September noch Brennholz benötigt, der könne sich noch melden, berichtet Schepp. Dabei lohne sich auch der Blick auf die Website des Forstamtes Lampertheim oder Hessenforst. „In diesem Zusammenhang wollen wir nämlich den Versuch starten, Brennholz-Angebote auf der Website zu veröffentlichen“, berichtet er. So könnte sich die Käufer im Vorfeld möglichst unkompliziert über Angebote und Menge informieren und müsse nicht extra vor Ort oder beim Revierleiter nachfragen.

In ein Bestellformular trägt man dann alle Informationen ein – wie das aktuell beispielsweise schon bei den Forstämtern Darmstadt und Groß-Gerau der Fall ist. Forstamt, Revier, Sortiment, Menge und die eigenen Kontaktdaten – das sind die Eckpunkte, die es anzugeben gilt.

Wählen kann man außerdem zwischen Holz im Bestand oder am Waldweg. Beim Holz im Bestand handelt es sich um Baum-Kronen, die bei der Aufarbeitung von Stammholz Wald verbleiben, heißt es auf den Internetseiten der beiden Forstämter in Darmstadt und Groß-Gerau.

Außerdem kann man hier angeben, wie viel Brennholz man in etwa gerne hätte. Hinterher werde die exakte Masse aufbereitet, ermittelt und in Rechnung gestellt.

Motorsägenschein mitführen

Bei dem Holz am Weg handle es sich meistens um kleinere Bäume aus sogenannten Durchforstungsbeständen, das man am Waldweg kaufen und dort aufarbeiten kann. Da man für jegliche Arbeiten mit der Motorsäge in hessischen Wäldern einen Motorsägenschein braucht, sollte man diesen auch als Scan oder Foto zusammen mit der Bestellung abgeben.

Alternativ könne man sich das am Weg gerückte Holz auch abfahren lassen und daheim aufarbeiten. Dann brauche man zwar nicht zwingend einen Motorsägenschein, empfehlenswert sei er aber trotzdem. Noch ist das aber Zukunftsmusik im Forstamt Lampertheim. Und auch nach der Umstellung für die kommende Saison gelte: „Wer kein Internet hat, wird aber trotzdem weiterhin sein Holz auf dem herkömmlichen Weg bekommen“, betont Schepp.

Auf die Frage, ob und wenn ja wann absehbar ist, dass sich die Nachfrage nach Brennholz entspannt, kann der Forstamtsleiter Interessenten keine guten Nachrichten verkünden: „Die Spannung baut sich aus meiner Sicht gerade erst auf.“