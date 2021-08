Blumen und Kräuter zu Ehren Marias

Am Sonntag, 15. August, feiert die Katholische Kirche eines der ältesten Marienfeste überhaupt – „MariäAufnahme in den Himmel“ – auch bekannt als „Mariä Himmelfahrt“. Es erinnert an die Öffnung des Grabs der Gottesmutter. Statt des Leichnams fanden die Apostel dort duftende Blumen und Kräuter. Eine Besonderheit dieses Festtags ist daher die Kräuterweihe, die in vielen katholischen Kirchen an diesem Wochenende Teil der Gottesdienste ist. Mit ihr verbunden ist die Tradition des Bindens sogenannter Kräuterbuschen, die nach dem kirchlichen Segen mit nach Hause genommen werden. kathma

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1