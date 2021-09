„Bleibt gesund und genießt Eure Schulzeit“

Liebe Schulanfängerinnen und Schulanfänger, liebe Eltern, liebe Familien,

ich weiß noch genau, wie es bei mir war: Als ich vor 34 Jahren eingeschult wurde, habe ich mich am meisten auf die große und leckere Schulbrezel gefreut. So sehr, dass ich schon vor dem obligatorischen Foto zum Entsetzen meiner Eltern kräftig hineingebissen habe. Ich habe die Brezel später dann so geschickt gehalten, dass man es auf dem Foto gar nicht mehr sehen konnte . . . Auch in der Schultüte war so manche leckere Überraschung versteckt. Und eine neue Brille habe ich auch bekommen, damit ich die Buchstaben an der Tafel im Klassenzimmer auch von überall gut erkennen konnte.

Als Papa selbst sehr bewegt

Markus Eichler: Kinder brauchen Zutrauen. Bild: Bernhardt Kreutzer © Bernhard Kreutzer

Als Papa und Pfarrer war ich vor vier Jahren wiederum sehr bewegt, als im ökumenischen Einschulungsgottesdienst, den ich in den Vorjahren schon oftmitgestaltet hatte, auch meine eigene älteste Tochter und meine eigene Familie saßen. Das Mädchen, das ich eben noch als Baby im Arm gehalten hatte, hatte nun ihren eigenen Schulranzen auf dem Rücken und eine selbstgebastelte Schultüte in der Hand. Mir wurde dabei bewusst: Der Weg eines Kindes in die Schule ist auch ein wichtiger Schritt für Eltern, ihr Kind ein weiteres Stück loszulassen.

Ich glaube, das fällt vielen Eltern zunehmend schwer – paradoxerweise, obwohl wir, die Elterngeneration, noch selbstständig zur Schule gelaufen sind und viele von uns ihre Kindheit mit stundenlangem Spielen in der Natur verbracht haben. Unsere Eltern wussten nicht zu jeder Zeit, wo genau wir gerade waren, und haben uns beim Spielen nicht auf Schritt und Tritt verfolgt. Sicher: Die Zeiten haben sich mittlerweile sehr geändert. Dennoch sollten wir unsere Kinder, so gut es geht, in Freiheit und Selbstbestimmung aufwachsen lassen.

Kinderbrauchen Zutrauen und Vertrauen, Freiräume, damit sie sich entfalten können. Dass manche Eltern (auch bekannt unter der Bezeichnung „Helikopter-Eltern“ bzw. „Rasenmäher-Eltern“) ihre Kinder bis in Klassenzimmer bringen oder gar Konflikte auf dem Schulhof für sie klären wollen, kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist für mich das Gegenteil von Vertrauen und Zutrauen.

Jemand hat es einmal sehr treffend formuliert: „Kinder, die nichts dürfen, werden zu Erwachsenen, die nichts können.“ Kinder können bereits viel oder werden es noch lernen, wenn wir sie nur lassen. Frei nach dem bekannten Lied von Sänger Herbert Grönemeyer: „Gebt den Kindern das Kommando. Sie berechnen nicht, was sie tun. […] Wir werden in Grund und Boden gelacht, Kinder an die Macht.“

Die Kinder haben viel mitmachen müsse

Ich finde es wichtig, dass wir Erwachsenen die Kinder und deren Bedürfnisse und Anliegen ernst nehmen. Jedes Kind ist einzigartig und wertvoll. Auch wir Erwachsene können von den Kindern viel lernen. Kinder stärken und sie in ihrer Entwicklung begleiten, darum geht es. Leider haben gerade Kinder in den vergangenen Monaten viel mitmachen müssen: Geschlossene Kitas, gesperrte Spielplätze, Kindergeburtstage ohne oder mit nur ganz wenigen Gästen – um nur einiges davon zu benennen.

Sie haben die Corona-Regeln schnell angenommen und auch verstanden, weshalb sie gemacht werden müssen – manchmal sogar besser als ihre Eltern und als so manch anderer Erwachsene. Und trotzdem wurden ihre Belange und Bedürfnisse in den politischen Entscheidungen in den vergangenen Monaten leider oft zu wenig beachtet und berücksichtigt.

Ich hoffe sehr, dass Kinder und Familien nicht mehr in solch schwierige Situationen kommen wie in den vergangenen Monaten – bei allem Verständnis für die Notwendigkeit von Corona-Schutzmaßnahmen. Ich wünsche uns allen, natürlich auch allen Lehrerinnen und Lehren, und besonders den Kindern, dass es im neuen Schuljahr und darüber hinaus tatsächlich keine Schulschließung, keinen Distanzunterricht, keinen Online-Unterricht als Ersatzlösung mehr geben wird, und dass gemeinsames Lernen vor Ort mit guten und sicheren Konzepten möglich werden wird. Hoffen wir gemeinsam, dass die Schulzeit mit möglichst wenigen Einschränkungen, aber auch unter sicheren Voraussetzungen starten und dauerhaft gut stattfinden kann.

Sie, liebe Familien, haben nun diesen besonderen Moment der Einschulung, vielleicht zum ersten Mal oder nun erneut mit einem weiteren Kind, erlebt. Ich wünsche Euch Kindern und Ihnen, liebe Eltern, dafür alles erdenklich Gute und Gottes Segen.

Liebe Kinder, bitte bleibt gesund und sicher, genießt Eure Schulzeit, habt viel Spaß und Freude beim Lernen, und geht voller Mut und Zuversicht in diese neue Zeit.

Pfarrer Markus Eichler, Evangelische Auferstehungsgemeinde Viernheim