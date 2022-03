Beten für den Frieden und die Ukraine

Krieg ist eine Katastrophe. Das Entsetzen über die Gefechte in der Ukraine und ihre Folgen ist begleitet von großer Hilfsbereitschaft. Konkrete Unterstützung und Geldspenden helfen ebenso wie bekundete Solidarität. Bei dem Schweigemarsch mit Friedenskundgebung im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses am Samstag, 5. März, der um 16.30 Uhr auf dem Alten Meßplatz beginnt, wird die evangelische Dekanstellvertreterin und Pfarrerin Anne Ressel in ökumenischer Verbundenheit für die Evangelische und für die katholische Kirche in Mannheim sprechen. Die Kirchen laden dazu ein, in Gottesdiensten, in Gebeten und im Entzünden von Kerzen der Sehnsucht nach Frieden Raum zu geben. Auch der diesjährige Weltgebetstag, der am Freitag gefeiert wurde, hatte das Thema „Hoffnung“: Dieser „Zukunftsplan: Hoffnung!“ ist dann auch noch einmal Motto am Sonntag, 6. März, um 10 Uhr in der Melanchthonkirche. Die evangelische Neckarstadtgemeinde feiert in einem Familiengottesdienst den Abschluss des dreitägigen Weltgebetstagswochenendes – mit Friedensgebet für die Ukraine. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1