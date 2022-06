Bergsträßer Autofahrer atmen auf

Bergstraße. Mancher Bergsträßer Kraftfahrer dürfte seit dieser Woche beim Stopp an der Zapfsäule ein geradezu erlösendes Gefühl verspürt haben. Die von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Senkung der Energiesteuer ist frisch in Kraft getreten. Nach Wochen und Monaten der Mondpreise soll der sogenannte Tankrabatt Linderung für die Portemonnaies der Verbraucher mit sich bringen.

Entgegen einiger Prognosen zeigt sich die Steuersenkung vielerorts direkt auf den Kassenbelegen der Kunden. Die Ziffern auf den Anzeigetafeln vieler Bergsträßer Tankstellen locken gegen 10.30 Uhr vormittags mit Preisen deutlich unter 1,90 Euro für den Liter E 10 und unter zwei Euro für Diesel. Das ist zwar immer noch mehr als vor dem Beginn des Ukraine-Krieges. Noch am Vortag waren die Preise aber deutlich höher. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums soll der Liter Benzin um 35,2 Cent günstiger werden, der Liter Diesel um 16,7 Cent.

Nicht wenige hatten angenommen, dass sich die Preisreduzierung – wenn überhaupt – nur zeitversetzt auf den Endverbraucher auswirkt. Die Mineralölkonzerne gäben die Vergünstigung nicht gleich weiter, viele Tankstellen müssten zunächst noch die unter den bisherigen Konditionen erworbenen Kraftstoffe an die Fahrer bringen, lauteten die Einschätzungen.

„Hätte das so nicht erwartet“

Nun ist der Liter aber doch günstiger. „Ich hätte das so nicht erwartet“, sagt Stephan Freudenberger von der Esso-Tankstelle in Einhausen. Er nimmt an, dass der öffentliche Druck auf die Öllieferanten am Ende zu groß war und viele von ihnen beschlossen, die Vergünstigungen sofort weiterzureichen. Verpflichtet sind die Mineralölkonzerne dazu nicht.

Eine andere Befürchtung ist vorläufig auch nicht eingetroffen: Der viel beschworene Ansturm bleibt an den ersten Tagen des Tankrabatts weitgehend aus. Der Andrang an den Zapfsäulen ist zwar sichtbar, aber nicht ausufernd. „Es ist schon mehr los als sonst“, beobachtet Freudenberger von der Esso-Tankstelle. Schon um 6 Uhr hätten die ersten Kunden auf der Matte gestanden. Dass die Station nicht überrannt wird, könnte zwar auch daran liegen, dass, wie es der Zufall will, an der Tankstelle – wie in mehreren Geschäften auch – zeitweise die Systeme zur Kartenzahlung nicht funktioniert. Allerdings ist das Bild anderswo an der Bergstraße ähnlich, auch da, wo die Lesegeräte problemlos funktionieren.

An der Hem-Tankstelle am Berliner Ring in Bensheim ist vormittags jede Zapfsäule besetzt und hinter den meisten Fahrzeugen mit Zapfpistole im Tank steht noch ein weiteres in Wartehaltung. Schlangen bilden sich aber nicht. „Es war schon mehr als sonst, aber ich hätte mit mehr gerechnet“, sagt Tankwart Lukas Rudolph. Er stelle auch fest, dass pro Besuch mehr getankt wird als in der jüngeren Vergangenheit: „Viele Kunden tanken ihre Autos wieder voll, sie tanken nicht mehr in Kleinstmengen.“

Zeitweise sei der Sprit sogar etwa knapp geworden – allerdings eher, weil die Lieferung später kam als geplant, weniger wegen des hohen Ansturms, sagt Rudolph. Die Spritpreise seien offenbar so kalkuliert worden, dass die Vergünstigung gleich sichtbar wird – wobei die teilweise höheren Preise der Vortage die Senkung wohl ein Stück weit abfedern sollten, vermutet er.

Kritik an Spritpreisbremse

Es kann auch nicht jede Tankstelle schon zum Start günstigeren Sprit anbieten. Er habe gerade frischen Kraftstoff bekommen, aber zu schlechteren Konditionen als bisher, sagt Uwe Seyfert von der freien Tankstelle in Gadernheim. Seyfert muss den Sprit anders als die Betreiber der Stationen von Tankstellenketten selbst auf dem freien Markt beschaffen. Er hofft, dass auch er bald wieder günstigere Tankfüllungen verkaufen kann. Im Moment gehe das aber noch nicht. „Wir sind das letzte Glied in der Kette“, sagt er.

Die Spritpreisbremse hält Seyfert für nicht richtig durchdacht. Es werde nach wie vor teurer Kraftstoff im Ausland eingekauft, der nun über die Steuer günstiger abgegeben wird. Er fragt sich, was passiert, wenn die Steuersenkung Ende August ausläuft – und ob die Preise dann wieder im selben Maß ansteigen, wie sie vorher gesenkt wurden.