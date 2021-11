Beispielhaftes Miteinander

Am Sonntag feiern die römisch-katholischen Gemeinden das Christkönigsfest. In den evangelischen Gemeinden wird der Ewigkeitssonntag begangen; traditionell werden die Namen der im Laufe des endenden Kirchenjahrs verstorbenen Gemeindeglieder genannt und Kerzen zum Gedenken angezündet.

Der ursprünglich von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen 1816 eingeführte allgemeine Feiertag zur Erinnerung an die Verstorbenen am letzten Sonntag des Kirchenjahrs wurde von den Kirchen rasch übernommen und gewann als „Totensonntag“ große Popularität. Noch heute ist das die Bezeichnung im Kalender. In den Gottesdiensten ist dieser Name in den Hintergrund getreten. Auch da, wo man noch „Totensonntag“ feiert, ist die liturgische Farbe von Schwarz zu Weiß gewechselt. Wenn auch der Besuch der Gräber bei Katholiken an Allerseelen und bei Evangelischen am Ewigkeitssonntag stattfindet, ist doch im ökumenischen Miteinander diese Entwicklung sinnvoll.

In den kirchlichen Festen gedenken wir in biblischen Lesungen, Liedern und Predigten der Großtaten Gottes in der Geschichte. Zugleich feiern wir diese als Zeichen der Hoffnung auf die zukünftige Vollendung des Gottesreiches. Das Vergangene ist also ebenso wie das Zukünftige gegenwärtig. Die großen Taten Gottes werden als ein gegenwärtig wirksames und rettendes Geschehen erfahren. Die Zukunft Gottes wird schon in ihrer die Gegenwart ergreifenden Kraft gefeiert. Mit dem Kommen Jesu Christi ist die Endzeit bereits angebrochen. Das Reich Gottes ist bereits unter uns. Christi Königsherrschaft hat begonnen, ihre Vollendung steht aber noch aus. Wie es sein wird, können wir als ein Geheimnis unseres Glaubens nicht ergründen; aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es so, wie es sein wird, gut sein wird.

Schon und Noch nicht – das ist christliche Zeiterfahrung: Vergangenheit und Zukunft sind fern und nah zugleich. In diesem Sinne die Ewigkeit zu bedenken und zu feiern, ist Gegenstand dieses letzten Sonntags im Kirchenjahr. Darin sind sich die beiden Konfessionen einig. Und das ist wichtig, denn die Zukunft muss dem engen ökumenischen Miteinander der christlichen Konfessionen gehören, für die wir in Baden auch besonders dankbar sein dürfen.

Diese Sichtweise der Gegenwart des Vergangenen und Zukünftigen geht auf die Wurzeln unseres christlichen Glaubens im jüdischen Glauben zurück. Die Unterscheidung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist der Sprache des hebräischen Testaments im Grunde fremd. Wenn das Volk sich an die großen Taten Gottes erinnerte, wurden diese mit Wörtern als ein die Gegenwart bestimmendes Geschehen geschildert. Auch Zukünftiges reichte in der Sprache in die Gegenwart hinein. Sich daran am Ewigkeitssonntag zu erinnern, besteht ein weiterer Anlass. Wir dürfen in Mannheim ebenso dankbar sein für das vertrauensvolle Miteinander mit unserer jüdischen Gemeinde.

Das gute und vertrauensvolle Zusammenwirken der christlichen Kirchen, der jüdischen Gemeinde und auch der Muslime, wie es unsere Stadt als tolerante und offene Stadt auszeichnet, sollte auch andernorts Beispiel und Sinn gebend sein in dieser Zeit, die sich durch Hass, Häme und Gewalt und auch durch ernste Spaltungen in der Bevölkerung auszeichnet.

Margit Fleckenstein,

Justizrätin und

Synodalpräsidentin a. D.