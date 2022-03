Beispiele für Zusatzleistungen

AdUnit Mobile_Pos2

Arbeitszeitkonten

Beschäftigte haben die Möglichkeit, Teile ihres Monatsgehalts/ihrer Zusatzvergütungen in Zeitguthaben umzuwandeln. Damit können sie sich unter Fortzahlung der Grundbezüge für einen längeren Zeitraum von der Arbeit freistellen lassen – zur Erholung, für eine Reise oder zur beruflichen Weiterqualifikation.

Kinderbetreuung

SAP verfügt über ein Krippenplatzkontingent für Mitarbeiterkinder in Kindertagesstätten an verschiedenen Standorten in Deutschland. In Walldorf ist es das „Haus der kleinen Hände“, in St. Leon-Rot das „Haus der kleinen Füße“. Fällt die reguläre Kinderbetreuung eines Mit- arbeiters kurzfristig aus, kann dieser das Kind mit zur Arbeit bringen. In einigen Büros gibt es Spielzimmer.

Sport und Freizeit

Beschäftigte können in Walldorf und St. Leon-Rot Tennisplätze, Beachvolleyball-Felder und Fitnessräume nutzen. Zudem gibt es interne Sportgruppen (unter anderem Laufen, Radfahren, Schach) und Fitnesskurse (Rückentraining, Pilates). Fernab vom Sport wird es musikalisch: So haben sich in Walldorf und St. Leon-Rot die SAP Big Band, der SAP-Chor und das SAP Sinfonieorchester etabliert.

Baudarlehen

SAP bietet anspruchsberechtigten Mitarbeitern einmal im Laufe der Betriebszugehörigkeit ein zinsloses Darlehen in Höhe von maximal 26 000 Euro zur Finanzierung des Kaufs oder Baus von eigengenutztem Wohnraum an.

Essen und Getränke

Mitarbeiter in Walldorf und St. Leon-Rot erhalten ein kostenloses Mittagessen und Gratis-Getränke.

