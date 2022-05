Beigeordnete erhalten Urkunden

Bergstraße. Die Bergsträßer Kreisbeigeordneten für die nächsten sechs Jahre sollen in der Kreistagssitzung am kommenden Montag, 23. Mai, im Mörlenbacher Bürgerhaus ihre Ernennungsurkunden erhalten. Auf einer Position wird es einen Wechsel geben. Während die wiedergewählte Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz (Bild o.) ihre zweite Amtszeit beginnen wird, soll der neugewählte Matthias Schimpf (Grüne, Bild u.) den Posten des zweiten hauptamtlichen Kreisbeigeordneten Karsten Krug (SPD) ab 1. August übernehmen.

Die Abwahl Krugs auf seinen eigenen Wunsch erübrigt sich damit, seine Amtszeit läuft zum August aus. Nach der verlorenen Landratswahl und der Bildung einer schwarz-grünen Kreiskoalition hatte der Sozialdemokrat seine Abberufung vorangetrieben. Dafür wären zwei Wahlgänge nötig. Bei einem ersten Durchgang im Dezember gab es zwar die nötige Zweidrittelmehrheit für den zeitigen Rücktritt. Zu einem zweiten Durchgang kam es aber wegen der Pandemie nicht, da der Kreistag nicht mehr mit der nötigen Personenzahl getagt hat. Zwischen Mai und August ist derzeit keine weitere Kreistagssitzung geplant.

Hotel am Bruchsee ist Thema

2 Bilder © Thomas Neu

Die Amtseinführung steht jedoch erst ganz am Ende der Sitzung am kommenden Montag, die um 16 Uhr beginnt. Bevor die Urkunden durch die Hände gehen, werden die Kreistagsabgeordneten über den Erwerb des Hotels am Bruchsee beraten. Dort will der Kreis geflüchtete Menschen unterbringen, zudem sind auf dem Gelände zusätzliche Büros für Mitarbeiter der Kreisverwaltung denkbar. Um Flüchtlinge wird es auch später noch mal gehen, wenn der Kreistag über die Änderung der Satzung zur „Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen“ berät.

Im „Hinblick auf eventuell vertraulich zu behandelnde Angaben zur Immobilie“ ist es möglich, dass der Tagesordnungspunkt zum Kauf des Hotels unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wird. Das Thema Öffentlichkeit wird danach auch Inhalt zweier gesonderter Tagesordnungspunkte sein. Die schwarz-grüne Koalition will, dass die Verwaltung prüft, wie die Funktion, Arbeitsweise, Zusammenstellung und Beschlusslage des Kreistages in der Öffentlichkeit besser kommuniziert werden können.

Videoübertragung vorgeschlagen

Dazu hat die SPD in einem eigenen Antrag Vorschläge: Die Sozialdemokraten bringen Videoübertragungen von Kreistagssitzungen ins Spiel, ferner eine „Woche des Parlaments“ mit Sitzungen im Freien sowie die Veröffentlichung eines Transparenzberichts und einer Vorhabenliste. Ein weiterer Vorschlag ist die Einbindung der „Open Demokratie“ auf der kreiseigenen Internetseite. Dieses digitale Werkzeug soll es Nutzern ermöglichen, über petitionsähnliche Eingaben Vorschläge für Beratungen in Gremien zu machen.

Nach diesen beiden Tagesordnungspunkten steht ein Antrag von CDU und Grünen zur Verbesserung der Situation von Hebammen im Kreis Bergstraße zur Debatte. Es geht dabei um die Frage, wie die Ausbildung besser unterstützt werden kann, außerdem soll sich der Kreisausschuss beim Land dafür einsetzen, dass zukünftig auch Fahrtstrecken von Hebammen bei der Nachsorge vergütet werden. Im Anschluss folgen noch zwei Anträge zur Förderung von Photovoltaik-Steckermodulen. Archivbilder: Neu