Bauarbeiten gehen weiter

Hüttenfeld. Die Bauarbeiten zum Neubau des straßenbegleitenden Rad- und Gehweges entlang der Landesstraße L 3398 zwischen Hüttenfeld und Heppenheim wurden nach einer kurzen Winterpause planungsgemäß in dieser Woche wiederaufgenommen. Noch bis voraussichtlich Anfang Februar werden die Arbeiten in dem rund 550 Meter langen Streckenabschnitt zwischen der Autobahnbrücke und dem geplanten Anschluss des neuen Radweges in Richtung Hüttenfeld fortgeführt. Die derzeitige Einbahnregelung in Fahrtrichtung Hüttenfeld bleibt bis Ende der Baumaßnahme erhalten. Der Verkehr aus Hüttenfeld in Richtung Heppenheim wird, wie bisher gehabt, über die L 3110 bis Hemsbach und die B 3 bis Heppenheim umgeleitet. red/kur

