Bauarbeiten dauern bis Anfang März

Hüttenfeld/Heppenheim. Die Bauarbeiten zum Neubau des straßenbegleitenden Rad- und Gehweges entlang der Landesstraße L 3398 zwischen Hüttenfeld und Heppenheim verzögern sich witterungsbedingt und dauern, entsprechende Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, voraussichtlich bis Anfang März an. Die derzeitige Einbahnregelung in Fahrtrichtung Hüttenfeld bleibt bis zur Beendigung der Baumaßnahme erhalten. Der Verkehr aus Hüttenfeld in Richtung Heppenheim wird, wie gehabt, über die L 3110 bis Hemsbach und die B 3 bis Heppenheim umgeleitet. Derzeit stehen noch die Arbeiten zum Einbau von Schotter-, Trag- und Deckschicht des Radweges aus. red

