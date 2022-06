Balkon-Gottesdienst am Thomascarree

Mannheim. Was 2020 in der Corona-Not entstand, ist inzwischen zu einer beliebten Gottesdienstform geworden und ergänzt die Gottesdienst-Angebote in den Mannheimer Altenheimen: Der vom evangelischen Altenheimseelsorger Pfarrer Thilo Müller entwickelte Balkon-Gottesdienst im Innenhof des Thomascarrees in Neuostheim. Im Innenhof gefeiert, können ihn möglichst viele Bewohner und Bewohnerinnen des Betreuten Wohnens, der ambulanten Wohnpflege und der vollstationären Pflege miterleben. Seit April 2020 gibt es diese Open-Air-Gottesdienste in den Sommermonaten jede Woche. Am kommenden Sonntag, 12. Juni, halten Altenheimseelsorger Thilo Müller und Pfarrer Dr. Christian König von der Thomasgemeinde eine Dialogpredigt, bei der sie sich auf die Spurensuche nach irdischen und himmlischen Wohnungen machen. Musikalisch begleitet werden sie dabei an der Gitarre von Sigrid Mohr-Messarosch und Beate Maisch der evangelischen Kita Reiterweg. Das Foto zeigt die Premiere des Balkon-Gottesdienstes vom April 2020. dv

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1