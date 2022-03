Auftakt zur Fastenpredigtreihe mit Frankfurts Stadtdekan

In der Jesuitenkirche startet an diesem Wochenende eine Fastenpredigtreihe. Den Auftakt übernimmt am Samstag, 19. März, um 18 Uhr Frankfurts Stadtdekan Johannes zu Eltz. Ein ebenfalls bekannter Gastprediger ist Stuttgarts Stadtdekan Monsigniore Christian Hermes, der am 2. April um 18 Uhr die Messe in der Jesuitenkirche mitfeiern wird. Beide sind Mitglieder in Foren des Synodalen Wegs. Überschrieben ist zu Eltz’ Fastenpredigt mit dem Titel „Hat der Heilige Josef eine Josefsehe geführt?“. Er befasst sich mit der Zukunft der kirchlichen Ehelehre. Zu Eltz studierte nach Abschluss seines Jurastudiums Philosophie und Theologie in Frankfurt und Rom. Nach seiner Priesterweihe 1991 übernahm er von 1999 bis 2010 die Leitung des kirchlichen Gerichts, von 2006 bis 2010 war zu Eltz zudem Stadtdekan von Wiesbaden. Seit 22. August 2010 ist er Stadtdekan von Frankfurt und Bischöflicher Kommissar. Johannes zu Eltz ist Mitglied des Limburger Domkapitels, zugleich Pfarrer in der Dompfarrei St. Bartholomäus und Vorsitzender des Caritasverbandes Frankfurt. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1