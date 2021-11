Auftakt für Bezirkskantor Klaus Krämer

Gottesdienste ohne Musik? Undenkbar! Daher wird der neue katholische Bezirkskantor für die Dekanate Mannheim und Weinheim, Klaus Krämer, an diesem Sonntag, 14. November, um 11 Uhr von Mannheims Stadtdekan Karl Jung in einer musikalisch festlich gestalteten Messe in der Heilig-Geist-Kirche in sein Amt eingeführt. Geboren in Pirmasens ist Mannheim für Krämer kein Neuland. Als hauptberuflicher Kirchenmusiker führte ihn sein Weg schon mehrfach in die Stadt und auch an die von Karl Göckel erbaute Orgel in Heilig Geist. Nach dem Studium in Freiburg ging es zunächst nach Haslach, dann als Bezirkskantor nach Sigmaringen, von wo er 2016 als Seelsorgebereichskirchenmusiker nach Bonn wechselte. Jetzt möchte Krämer das „Mannheimer Zentrum für Kirchenmusik“ weiter mit Leben erfüllen. red

