„Auf Engpässe vorbereiten“

Bergstraße. Die Steigerungen der Energiepreise verunsichern die Bürger aktuell auch im Kreis Bergstraße. Deshalb hatte Landrat Christian Engelhardt (CDU) die Vorstände und Geschäftsführer der im Kreis Bergstraße tätigen Energieunternehmen zu einem Treffen ins Landratsamt eingeladen. „Die Gewährleistung der Energieversorgung und die Entwicklung der entsprechenden Preise stellen uns zurzeit an der Bergstraße und in Deutschland, aber auch weit darüber hinaus vor riesige Herausforderungen“, so Engelhardt.

Engelhardt und die Vertreter von GGEW, Energieried, Entega, e-netz Südhessen sowie der Stadtwerke Viernheim legten ein gemeinsames Vorgehen fest, um die schwierige Situation für die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen des Kreises im Rahmen des Machbaren bestmöglich begleiten zu können.

Aufruf zum Energie sparen

Die Unternehmen vereinbarten frühzeitige Präventionsmaßnahmen, die Etablierung von Austauschstrukturen für den Krisenfall sowie eine klare Kommunikation.

„Wichtig ist in meinen Augen, dass wir uns rechtzeitig auf mögliche Engpässe vorbereiten und uns für den Krisenfall so weit möglich rüsten“, so Verwaltungschef Engelhardt. „Zudem wollen wir die Bergsträßer Bevölkerung zum Beispiel nicht nur zum Energiesparen aufrufen, sondern auch deutlich auf die immensen finanziellen Mehrbelastungen im Bereich Energie hinweisen.“

Die Bergsträßer Kreisverwaltung und die regionalen Energieunternehmen bereiten nun eine gemeinsame Erklärung vor, die in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. red