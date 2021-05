„Ankerzeit“ im Jungbusch – ein Impuls für die neue Woche

An ausgewählten Montagen sind junge Erwachsene um 19.30 Uhr zur „Ankerzeit“ in die Hafenkirche im Jungbusch eingeladen – eine Veranstaltung mit Musik, einer Meditation von sieben Minuten und einem Impuls für die Woche. Je nach Wetter findet sie draußen mit Lagerfeuer statt oder in der Kirche mit ihrem markanten Innenraum. „Ein Anker am Anfang der Woche, der Halt geben soll im Auf und Ab des Alltags“, erklärt Pfarrer Florian Binsch das Angebot. Musikalisch wird die „Ankerzeit“ von Lars Quincke gestaltet, der im neuen Masterstudiengang Populare Kirchenmusik studiert. Das Popinstitut Kirchenmusik ist eine Einrichtung der Heidelberger Hochschule für Kirchenmusik in enger Kooperation mit der Mannheimer Popakademie. Die nächste „Ankerzeit“ findet statt an diesem Montag, 31. Mai, um 19.30 Uhr in der evangelischen Hafenkirche in der Kirchenstraße 11. Weitere Termine der „Ankerzeit“ gibt’s im Internet. red

