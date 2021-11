Anhänger fürs Auto: Das ist zu beachten

München. Mal eben den Gartenschnitt entsorgen oder sperrige Möbel wegbringen – mit einem Anhänger ist das schnell erledigt. Schon für wenige Euro können Kleinanhänger stundenweise gemietet werden. Wer regelmäßig einen braucht, für den lohnt sich möglicherweise aber auch der Kauf. Angeboten werden sie etwa von Baumärkten oder von Fachhändlern. Auf was ist zu achten?

In der Klasse bis 750 Kilo Gesamtgewicht werden neue Anhänger bereits ab 400 Euro verkauft, sagt Burkhard Böttcher vom ADAC. „Allerdings haben wir bei einem Test feststellen müssen, dass bei sehr günstigen Anhängern sowohl Ausstattung als auch Verarbeitung nicht die beste sind“, sagt er. Bei zwei Anhängern hätten sich sogar die Achsen verschoben, was während der Fahrt zu gefährlichen Situationen führen könne. Vor dem Kauf ist zu klären, welcher Anhänger der richtige ist.

„Wer nur gelegentlich Grünschnitt wegbringen will, transportiert wenig Gewicht, entsprechend wird da ein kleiner Anhänger mit einer Achse ausreichend sein“, sagt Böttcher. Zudem müsse immer auch in den Fahrzeugpapieren nachgeschaut werden, wie viel Gewicht das Zugfahrzeug ziehen dürfe. „Hier wird zwischen gebremsten und ungebremsten Anhängern unterschieden“, so Böttcher.

Anhänger ab einem zulässigen Gesamtgewicht über 750 Kilo müssen eine zusätzliche Bremse haben. „Das Zugfahrzeug wird hierbei durch eine Auflaufbremse entlastet, der Bremsweg verkürzt sich und die Fahrstabilität ist bei einer Vollbremsung höher“, sagt Dekra-Unfallforscherin Stefanie Ritter. Ein weiterer Vorteil sei, dass sie durch die eigene Feststellbremse beim Abstellen gegen Wegrollen gesichert seien. Bei Anhängern bis 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht kommen diese Auflaufbremsen zum Einsatz. Wer regelmäßig schwere Sachen transportiert, für den kann ein Anhänger mit Doppelachse sinnvoll sein. Hier verteilt sich das Gewicht besser.

Auf Gewichtsangaben achten

Insgesamt ist das Angebot an Anhängern groß, wie auch die Spannbreite bei den Preisen. „Es gibt ganz einfache Einsteiger-Modelle für den kleinen Geldbeutel, wie sie viele Baumärkte anbieten“, sagt Michael Jursch vom Trailer Industrie Verband. „Wer mehr will, wird bei Fachhändlern fündig, die den Anhänger dann auch nach den persönlichen Bedürfnissen ausstatten können.“

Wichtig ist, den Anhänger nicht zu überladen. „Hierzu sollte man vorher nach dem Leergewicht und der Nutzlast des Anhängers schauen, daraus ergibt sich die maximal erlaubte Zuladung“, sagt Ritter. „Gerade bei kleineren Anhängern wird gerne am Zubehör wie Befestigungs- oder Zurrösen gespart. Es werden auch nach wie vor Anhänger mit 7-poligen Steckern verkauft“, sagt Böttcher. Im Gegensatz zu den inzwischen üblichen 13-poligen wird hier beispielsweise das Rückfahrlicht nicht am Anhänger angezeigt.

Wer nur gelegentlich mit einem Anhänger unterwegs ist, sollte bedenken, dass sich das Fahrverhalten eines Autos durch die Last deutlich verändert. „Speziell wenn der Anhänger beladen ist, erhöht sich der Bremsweg deutlich und man muss entsprechend früher bremsen“, sagt Ritter. Sei die Ladung nicht gut verteilt, drohe Kippgefahr. „Schwere Teile beispielsweise sollten immer unten beziehungsweise eher weiter vorne positioniert werden, um die Stützlast voll auszunutzen, das verbessert die Fahrstabilität“, sagt Ritter. Mit der Stützlast ist das Gewicht gemeint, das maximal auf der Anhängerkupplung aufliegen darf.

Wer mit einem Führerschein der Klasse B fährt, darf mit dem Auto Anhänger bis 750 Kilo zulässiger Gesamtmasse ziehen. Anhänger darüber sind nur erlaubt, wenn die Summe der Gesamtmasse von Zugfahrzeug und Anhänger 3,5 Tonnen nicht übersteigt. tmn

