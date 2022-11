Am Anfang war ein Traum

Vor Kurzem war ich auf einem Konzert der Backstreet Boys. Eine Band aus meiner Jugend und ein langgehegter Mädchentraum. Ich stand nun also dort auf dem Konzert, sang die wohlbekannten Texte mit und verdrückte ein paar Glückstränen. Ich konnte es kaum fassen: Endlich konnte ich mir diesen Traum erfüllen. Völlig beflügelt und ziemlich glücklich habe ich das Konzert verlassen. Noch Tage danach war ich ganz euphorisch. Wir alle haben solche individuellen Träume. Wir träumen von einer friedlichen Welt, von einer neuen Liebe oder eben auch davon, etwas Bestimmtes zu erleben. Oft sind diese Wünsche voller Sehnsucht. Oft bleiben diese Träume verborgen. „Träume verschleiern die Realität“, so sagt man und wenn man einen Menschen als „Träumer“ bezeichnet, mutet das beinahe wie ein Schimpfwort an: Ein Mensch, der die Augen vor der Realität verschließt, jemand, den man nicht so recht ernst nehmen kann. Manchmal tut es vor allem auch vor diesem Hintergrund gut, sich daran zu erinnern, dass die Bibel mit einem großen Traum beginnt. Schon die Schöpfungsgeschichte scheint darauf hinzuweisen, dass Gott sich mit der Erschaffung der Welt einen Traum erfüllt. Er schafft das Glitzern der Flüsse, die Sonne und die Sterne in all ihrer Schönheit, die Wiesen und die Berge, den Regenbogen und die Tiere. Am Ende der Schöpfungsgeschichte scheint es aber dann so, als sei seine Sehnsucht noch nicht gänzlich erfüllt. Es fehlt etwas zur Erfüllung seines Traums. Und so erschafft Gott den Menschen. Nicht, weil er Untertanen braucht oder er gar angebetet werden will. Sondern aus purer Liebe, aus reiner Sehnsucht. Und es spielt dabei keine Rolle, wie unser Leben weiter verläuft. Am Anfang jedes Lebens steht dieser Traum Gottes. Dieses Wissen beflügelt mich und ermöglicht eine große Freiheit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Gedicht der Theologin Dorothee Sölle macht dies in besonders treffenden Worten deutlich:

Du hast mich geträumt gott

wie ich den aufrechten gang

übe

und niederknien lerne

schöner als ich jetzt bin

glücklicher als ich mich traue

freier als bei uns erlaubt

Hör nicht auf mich zu träumen

gott

ich will nicht aufhören mich

zu erinnern

dass ich dein baum bin

gepflanzt an den

wasserbächen des lebens. (in: Loben ohne Lügen, Dorothee Sölle, Berlin 2000, S. 12)

Mich berührt dieses Gedicht. Ein enormer Zuspruch ist hieraus zu lesen. Und es verweist auf eine Welt, wie Gott sie sich erträumt hat. Eine Welt voller Freiheit und Frieden. Eine Welt, zu der wir alle beitragen können, wenn wir uns ab und zu daran erinnern, wie wir einst von Gott geträumt wurden. Ich finde, in diesem Gedicht wird deutlich, dass Träume ganz und gar nicht die Realität verschleiern, sondern sogar den Anfang für eine veränderte Wirklichkeit setzen können.

Am Anfang war ein Traum. Der Traum Gottes von der Welt. Würden wir uns alle daran erinnern, wie Gott uns geträumt hat, könnten wir uns leichter darauf besinnen, was wirklich zählt. Vielleicht ist aus diesem Gedicht auch eine Aufforderung herauszulesen. Eine Aufforderung, sich einzusetzen – für genau diese Welt, die er geträumt hat: eine Welt voll von Frieden, Gemeinschaft und Liebe. Eine gute Welt. Hören Sie also nicht auf zu träumen. Auch ihre Träume können die Wirklichkeit verändern.

Paulina Scheffzek

Pastoralreferentin,

Diplom-Theologin