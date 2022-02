Am 14. Februar ist Valentinstag: „Wo Liebe ist, da ist Gott“

Der Start der Fastenzeit Anfang März rückt bereits in greifbare Nähe. Die Frage, worauf man in diesen 40 Tagen aber gerade nicht verzichten sollte, hätte der Heilige Valentin wahrscheinlich mit „Die Liebe!“ beantwortet. Hatte er selbst doch ein besonders großes Herz für alle Liebenden. Der Geistliche in Terni in der italienischen Region Umbrien beschenkte Verliebte nicht nur mit Blumen aus seinem Garten, sondern traute sie nach christlichem Ritus – trotz kaiserlichen Verbots. Dafür soll er im Jahr 269 getötet worden sein. Seinem unerschrockenen Beispiel gedenkend können sich alle Liebenden am Montag, 14. Februar, in Mannheim in besonderen Valentinstagsgottesdiensten Segen zusprechen lassen. Um 19 Uhr beginnt in der evangelischen Citykirche Konkordien ein queerer Gottesdienst mit Jazz und Segnungen und wenig später um 19.30 Uhr in der Katholischen Jugendkirche Samuel die Segnungsfeier für alle Paare, die zusammengehören. Organisiert wird sie von der Katholischen Hochschulgemeinde Mannheim und vom Jugendpastoralen-Team Rhein-Neckar. red

