Alles verändert sich ständig

Wer jetzt rausgeht in die Natur, ganz besonders in den Wald oder über die Höhen des Kraichgaus spaziert, der wird feststellen, wie schnell sich draußen alles verändert hat. Das Laub fällt langsam herab und klebt am feuchten Boden. Die Blätter haben sich verfärbt. Verschiedene Brauntöne lösen Gelb und Rot ab. Es wird feuchter und düsterer. Die Natur verändert sich von Woche zu Woche drastisch. Sie ist ein Sinnbild für das Leben. Das ganze Leben ist nämlich Veränderung und Entwicklung.

Die einzige Konstante in unserem Leben ist die Veränderung. Besonders die Corona-Zeit hat viele Menschen – besonders Ältere – sehr eingeschränkt und isoliert. Ihr Leben hat sich in diesen Monaten sehr verändert. Ich erinnere mich an Zeiten, in denen wir unsere Angehörigen im Pflegeheim oder im Krankenhaus nicht mal besuchen durften. Auch unsere Kinder und Jugendlichen mussten sich ebenfalls sehr einschränken. Viele Familien leiden immer noch unter diesen Veränderungen und müssen lernen, Tag für Tag damit umzugehen.

Auch wir als Kirchen und Religionen entwickeln uns weiter – nicht zuletzt im Kirchenentwicklungsprozess 2030. An manchen Orten gelingt das durch die verstärkte Einführung synodaler Strukturen, die mehr Ermöglichung bieten und alte blockierende Muster aufbrechen. Systeme entwickeln sich weiter. So auch viele Firmen, die vor neuen Herausforderungen stehen: Fachkräftemangel, Lieferengpässe, Marktverschiebungen und nicht zuletzt Teuerung. Das will bewältigt werden.

Unsere Gesellschaft in Europa verändert sich. Menschen, die neu zu uns kommen, gilt es zu integrieren. Rechtspopulismus und Klimakrise fordern uns stark heraus. Da braucht es globale politische und persönliche Anstrengungen, um unseren Kindern und Enkelkindern eine lebenswerte und friedvolle Zukunft zu bereiten.

Auch ich verändere mich dauernd. Zunehmende Altersbeschwerden tauchen auf: Das Knie schmerzt. Dinge, die vor Jahren noch wie von alleine gingen fallen schwer. Aber auch meine Sichtweisen auf das, was um mich herum geschieht, verändern sich: Ich blicke heute mit meiner ganzen Lebenserfahrung darauf. Auch ich bin eingebunden in Entwicklung und Veränderung, jeden Tag neu, und muss mich dazu verhalten.

Bei aller Veränderung halte ich es für wichtig, immer wieder auch anzuhalten: Die Mitte zu finden, die Ruhe und das Gebet zu suchen. Es gibt viele Möglichkeiten, die Ruhelosigkeit und ständige Beschleunigung zu unterbrechen. Es braucht diesen Halt und die Ausrichtung auf Gott, damit ich bei aller Veränderung in mir und mich herum den Grund allen Seins und aller Bewegung nicht aus den Augen und dem Herzen verliere. Probieren Sie es aus und spüren Sie, wie gut es tut. Im Alltag integriert, werden Sie es nie mehr vermissen wollen.

Andreas Korol

Diakon in der

Stadtkirche Heidelberg