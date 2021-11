Advent, Advent, die erste Kerze brennt

An diesem Sonntag beginnt für Christinnen und Christen die vierwöchige Vorbereitungszeit auf Weihnachten. In evangelischen wie katholischen Kirchen gehört dazu das feierliche Entzünden der ersten Kerze am Adventskranz, der in den katholischen Gottesdiensten zusätzlich gesegnet wird. Tannengrün als Zeichen ewigen Wachstums, der Kreis als Symbol der Ewigkeit, Kerzen als Licht in der dunklen Jahreszeit und die Ankunft des Herrn in Christi Geburt an Weihnachten: All das versinnbildlicht der Adventskranz. Das ehemals rein evangelische Symbol hat sich längst zu einem überkonfessionellen gewandelt. Als sein Erfinder gilt der evangelische Theologe und Gründer der modernen Diakonie Johann Hinrich Wichern. Im Dezember 1839 hängte er den weltweit ersten Adventskranz auf, im „Rauhen Haus“ in Hamburg-Horn, einer „Rettungsanstalt“ für Kinder aus den Elendsviertelnder Hansestadt. Von dort aus wanderte der Adventskranz nach und nach in die evangelischen Kirchen und auch in die heimischen Wohnzimmer, allerdings kleiner und nur noch mit den vier Kerzen für die Sonntage. Rund 100 Jahre später fanden sich die ersten Adventskränze auch in katholischen Kirchen. red (Bild: pixabay.com/Thomas B.)

