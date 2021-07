Abschied für 14 Leuchtturm-Möwen

Schönberg. Auch in diesem Jahr fliegen wieder „Möwen“ aus dem Leuchtturm-Kindergarten in ihren nächsten Lebensabschnitt. Für 14 Kinder wurde dieses Ereignis mit einem Abschiedsgottesdienst gewürdigt. Für Adrian, Adrian, Daniel, Faisal, Jannik, Jonas, Joele, Joel, Lilli, Maximilian, Mikail, Mika, Nikola und Ole brechen neue Zeiten an.

Der von den Möwen, den Erzieherinnen der Kita-Leuchtturm und Pfarrerin Uta Voll gestaltete Gottesdienst in der Schönberger Marienkirche wurde durch die musikalische Begleitung von Frank Karnstedt zu einem fröhlichen und feierlichen Ereignis. Glücklicherweise erlaubten es die aktuell günstigen Inzidenzen, dass neben den Eltern auch Großeltern dabei sein konnten.

Selina Schneider und Monika Rathgeber hatten den Kirchenraum liebevoll mit Sonnenblumen geschmückt und den Familien der Kinder jeweils eine Bank zugewiesen, die feierlich mit Blumen und einem persönlichen Foto jeder Möwe geschmückt waren. Die Sonnenblumen bekamen die Möwen anschließend überreicht, als Andenken an diesen besonderen Tag. Im Gottesdienst gingen die Kinder wieder symbolisch „durch die Tür“ in den nächsten Lebensabschnitt. Vor diesem Schritt konnte jede Möwe ihren Wunsch für die Zukunft mitteilen und machte sich danach auf den „Weg“ zum nächsten Abschnitt. Hinter der Tür vor dem Altar stand Pfarrerin Uta Voll und gab jedem Möwen-Kind den persönlichen Segen.

Holzpferd für den Außenbereich

Frau Sudheimer versprach als Elterngeschenk ein kleines Holzpferd für den Außenbereich; später in der Kita werden alle Möwen noch eine „Sorgenfresser“-Stoffpuppe erhalten, die symbolisch bei der Verarbeitung aufkommender Sorgen helfen soll.

Uta Voll richtete persönliche Worte an die Kleinen, die jetzt die Großen geworden sind. Sie packte symbolisch einen Rucksack, der Wichtiges auf den Weg enthalten sollte. Essen, Trinken, Stift und Buch, Schlüssel für zuhause, eine Taschenlampe, Taschentücher und ein Symbol für den Beistand Jesu auf leichten und schweren Wegen in der neuen Zukunft. Am Ende des Gottesdienstes luden Selina Schneider und Monika Rathgeber alle zum Umtrunk unter der großen Tanne neben der Kirche ein. Dort hatten sie Tische bereitgestellt und servierten Gebäck und gekühlte Getränke.

So bot sich die Gelegenheit für ein Beisammensein mit der Gelegenheit für interessante Gespräche und Gedankenaustausche. Dank an die Familien Lortz und Sudheimer für Hilfe bei Einlasskontrolle und beim Abräumen. Die Kinder hatten ihren Spaß beim Toben rund um die Marienkirche.

Schon Tage zuvor gab es für die Möwen als Kinderfest in ihrer Kita Leuchtturm in Wilmshausen einen Theatertag mit „Froschkönig“ von „Mobiles Kindertheater Odenwald“, finanziert von der Elternschaft. Als leckeres Essen hatte die Küchenfee Nudeln mit Tomatensoße gekocht, die unter dem Sonnensegel zu Mittag serviert wurde. Außerdem gab es einen Möwenabend zum Basteln einer Rakete als Nachttischlämpchen.

Nach Abendessen, Schatzsuche im Bauzimmer und dem beliebten „Stopptanz“ im Freien wurden die Kinder um 21 Uhr von ihren Eltern abgeholt und gingen stolz mit ihren selbstgefertigten und bemalten „Raketen-Lampen“ nach Hause. red

