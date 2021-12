500 Euro als Dank fürs Engagement

Bergstraße. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat die Arbeit der hessischen Tafeln als „ein beeindruckendes Symbol für die Hilfsbereitschaft und ein herausragendes Beispiel für ehrenamtliches Engagement“ gewürdigt. „Die Tafeln unterstützen mit Lebensmitteln und geben damit vielen Menschen in Not Halt. Das Ehrenamt leistet hier einen wertvollen Beitrag. Deshalb freue ich mich, dass wir jede der insgesamt 58 Tafeln in diesem Jahr mit 500 Euro fördern können“, erklärte Volker Bouffier am Freitag in Wiesbaden. Aus dem Landkreis Bergstraße erhalten die Bensheimer Tafel, die Tafel Viernheim und die Tafel Lampertheim jeweils 500 Euro. red

