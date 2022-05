463 Menschen nehmen Hilfe in Anspruch

Bergstraße. Mit Infoständen beteiligt sich die Caritas Suchthilfe Kreis Bergstraße in Heppenheim an diesem Donnerstag, 19. Mai, an der an der Aktionswoche Sucht – von 10 bis 13 Uhr in der Innenstadt und von 15 bis 18 Uhr am Bahnhofsvorplatz.

Die Mitarbeiter der Caritas Beratungsstelle bieten Beratung, Behandlung und betreutes Wohnen an und sind weit vernetzt. „Schnell, umfassend und individuell abgestimmt“ ist laut einer Pressemitteilung der Caritas die Hilfe, die Betroffene in der Kalterer Straße 3a in Heppenheim bekommen, wenn sie zu viel Alkohol, Drogen, Medikamente oder Nikotin konsumieren oder wenn sogenannte Verhaltenssüchte ihr Leben erschweren. Matthias Häring leitet die Caritas Suchthilfe in Heppenheim.

Die Aktionswoche Sucht in dieser Woche nimmt er zum Anlass, um auf die Beratungsstelle im Kreis Bergstraße aufmerksam zu machen. Häring ruft dazu auf, in einem sehr frühen Stadium Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen.

„Alkoholsucht gut heilbar“

Immer noch sterben Jahr für Jahr mehrere 10 000 Menschen bundesweit an den Folgen des Rauchens und des Alkoholtrinkens. Gerade wurden dazu im „Jahrbuch Sucht 2022“ aktuelle Zahlen veröffentlicht. „Dabei ist Alkoholsucht gut heilbar und auch gegen die Nikotinsucht gibt es eine ganz Reihe von Angeboten für die Raucherentwöhnung“, heißt es in der Pressemitteilung.

Dass die Hilfe oft sehr spät in Anspruch genommen werde, habe mehrere Gründe. Zum einen sei die Entwicklung zur Abhängigkeit gerade beim Alkohol schleichend und zum anderen zögerten viele Menschen, aufgrund von Schuld- und Schamgefühlen, Hilfe frühzeitig in Anspruch zu nehmen, so der Diplom-Sozialpädagoge. Oftmals dauere es acht Jahre, bis die Betroffenen es sich selbst zugestehen, dass das Leben durch die Droge aus den Fugen geraten ist. In Zeiten der Coronapandemie habe sich dies etwas zum Positiven gewandelt. Daher sei es auch sehr wichtig gewesen, dass die Mitarbeiter der Beratungsstelle durchgehend weiter für die Hilfesuchenden da gewesen seien.

463 Menschen haben nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr die Hilfe der Beratungsstelle in Anspruch genommen. Während es bei Medikamenten zu zwei Drittel Frauen sind, die sich an die Beratungsstelle wenden, sind es bei Alkohol zu zwei Drittel Männer, die Hilfe benötigen. Doch es sei ein Trend, dass es nicht mehr so oft möglich sei, den Konsum von Alkohol und anderen Konsum voneinander zu trennen. „Im Durchschnitt braucht es drei bis vier Gespräche, um zu erkennen, wohin die Reise geht“, so die Erfahrung des Beraters.

Dass die Hilfe heutzutage so vielfältig sei, komme den Betroffenen sehr zugute. „Dank der Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen, Suchtfachkliniken, Krankenhäusern, Hausärzten und anderen Einrichtungen kann ein individuelles Hilfspaket geschnürt werden.“

Eine gute Alternative zur Klinik sei für abhängigkeitserkrankte Menschen, die noch nicht so tief in der Sucht drin sind, die ambulante Rehabilitation, da sie in der Regel auch berufsbegleitend umsetzbar sei und die Betroffenen unter Alltagsbedingungen zur Abstinenz gelangen könnten. Die Caritas Beratungsstelle ist nach eigenen Angaben die einzige Institution, die das im Kreis Bergstraße anbietet. Die Betroffenen treffen sich wöchentlich zum Gruppengespräch und erhalten Hilfe von Suchttherapeuten, einer Psychologin und einem Facharzt Unterstützung. Angeboten wird die ambulante Rehabilitation in Heppenheim, darüber hinaus werde durch Außenstellen in Bensheim, Lampertheim, Viernheim, Wald-Michelbach und Mörlenbach, eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt.

Für die „chronisch mehrfachgeschädigten Abhängigkeitskranken“, die oft ein ganzes Bündel an Problemen mit sich tragen, brauche es andere Hilfsangebote. Im Rahmen der Eingliederungshilfe wird ihnen das „Betreute Einzelwohnen“ angeboten.

Kurze Wege zum Angebot

Um Menschen besser zu erreichen, suchen die Berater immer niedrigschwellige Wege, um den Betroffenen die Kontaktaufnahme zu erleichtern. Daher bestehen mit dem kommunalen Jobcenter Neue Wege Kreis Bergstraße und mit der Vitos Klinik Heppenheim gGmbH Kooperationsvereinbarungen, um durch persönlichen Kontakt die Inanspruchnahme der Suchtberatung zu erleichtern. red