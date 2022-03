1409,9 – Inzidenz sinkt langsam

Bergstraße. Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis ist aktuell leicht rückläufig: 501 meldete der Kreis Bergstraße für den Mittwoch. Damit sinkt die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 1409,9 – 62,7 weniger als am Vortag. Allerdings berichtete das Heppenheimer Landratsamt von einem weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19: Dabei handelt es sich um eine 91 Jahre alte Person. Insgesamt gibt es damit im Kreis 415 Todesfälle seit Beginn der Corona-Pandemie. Von 42 Intensivbetten in Bergsträßer Kliniken sind 35 Betten belegt – davon zwei mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen aktuell kein Patient eine invasive Beatmung benötigt. Im Verbreitungsgebiet des „Südhessen Morgen“ wurden folgende Fallzahlen für Mittwoch, 2. März, ermittelt:

Lampertheim: 70

Viernheim: 69

Bürstadt: 22

Biblis: 33

Groß-Rohrheim: 9

Krankenhaus: Stand Mittwoch, 2. März, befinden sich 43 Personen mit positiver PCR-Testung in stationärer Betreuung, davon vier Personen in intensivmedizinischer Betreuung. Der Altersdurchschnitt Bergsträßer Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern beträgt rund 73 Jahre.

Hospitalisierungsinzidenz in Hessen am Mittwoch, 2. März: 6,31.

Belegte Intensivbetten: 175. lok