Mitarbeiter legen Arbeit nieder

Heppenheim. Die Gewerkschaft Verdi ruft nicht-ärztliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Donnerstag, 23. Februar, zum Streik auf. Im Rahmen der derzeit laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen wird voraussichtlich auch das Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim von den geplanten Arbeitsniederlegungen betroffen sein, teilt die Einrichtung in einer Pressemitteilung mit.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sei am Donnerstag mit einer ganztägigen Streikaktion vom Beginn der Frühschicht bis zum Ende der Spätschicht zu rechnen, heißt es in der Mitteilung. Der Streikaufruf richte sich ausschließlich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im nicht-ärztlichen Bereich. Das ärztliche Personal sei von der Aktion nicht betroffen. Wie viele Mitarbeiter ihre Arbeit am Donnerstag niederlegen, sei im Vorfeld nur schwer kalkulierbar. Die Patientenversorgung sei aber zu jeder Zeit gewährleistet. Allerdings weist das Kreiskrankenhaus darauf hin, dass geplante, aber aufschiebbare Eingriffe verschoben werden müssten und gegebenenfalls mit längeren Wartezeiten zu rechnen sei. Das Kreiskrankenhaus informiert Patienten und Patientinnen auch über die Internetseite sowie die Facebook-Seite über den Stand. red