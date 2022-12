Land fördert Nahverkehr im Kreis

Bergstraße. Egal ob zum kleinen Einkaufsbummel in die Stadt, für den Besuch bei Familie und Freunden, den Weg zur Arbeit oder um wichtige Termine wahrzunehmen – Mobilität ist der Schlüssel, um von A nach B zu gelangen, auch ohne eigenes Auto. Aus diesem Grund freut sich der Kreis Bergstraße sehr über die Fördermittel des Landes Hessen: Im Rahmen der Infrastrukturkostenhilfe fließen 614 000 Euro zuzüglich Restmittel aus dem Jahr 2021 in Höhe von 14 600 Euro, wie die Pressestelle des Kreises mitteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stellvertretend für alle Städte und Gemeinden, die im Rahmen der Maßnahme bedacht wurden, überreichte Landrat Christian Engelhardt am 6. Dezember in Bürstadt sowie am 12. Dezember in Heppenheim die Bescheide an Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader beziehungsweise an Heppenheims Bürgermeister Rainer Burelbach.

Zusätzliche Angebote

Die Infrastrukturkostenhilfe ist vom Kreis Bergstraße, der für die Beauftragung der Verkehrsunternehmen zuständig ist, für Verbesserungen im lokalen Verkehr einzusetzen. Neben dem ÖPNV-Angebot, für das der Kreis Bergstraße gemeinsam mit den Anbietern sorgt, gibt es zudem noch die kommunalen Angebote.

Mehr zum Thema ÖPNV Neue S-Bahn-Station in Schwetzingen-Hirschacker eingeweiht Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommunalpolitik Heilmann soll König als Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen einführen Mehr erfahren

Die Gemeinde Biblis hat beispielsweise 27 500 Euro erhalten für innerörtliche Mehrleistung. Die Stadt Bürstadt hat für den Stadtbusverkehr der Linie 652 88 750 Euro erhalten. Die Verkehr & Tourismus Lampertheim (VTL) wurde mit 12 000 Euro bei der Neuordnung des Stadtbussystems, bei Mehrleistungen und bei Vorhaltekosten des Stadtverkehrs unterstützt. Die Stadt Viernheim hat 78 125 Euro erhalten für ihr Stadtbuskonzept, die Schülerverstärker-Fahrten und die Vorhaltung des Stadtverkehrs. kur