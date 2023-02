Kurs für Dienst am Nächsten

Bergstraße. Das Evangelische Dekanat Bergstraße startet im April einen neuen Ausbildungskurs für Besuchsdienst und Seelsorge. Geschult werden Frauen und Männer für den ehrenamtlichen Dienst im Krankenhaus, im Pflegeheim oder in der Kirchengemeinde. Die Kursleiterinnen und Pfarrerinnen Annelie Hesse und Steffi Beckmann schreiben in einer Pressemitteilung:

Weitere Informationen gibt es bei Pfarrerin Annelie Hesse, ... Weitere Informationen gibt es bei Pfarrerin Annelie Hesse , Telefon 06206/969239, E-Mail an anne lie.hesse@ekhn.de und bei Pfarre rin Steffi Beckmann , Telefon 06252/701368, E-Mail an stef fi.beckmann@ekhn.de.

„Die Ausbildung kommt für alle Menschen in Frage, die kommunikativ sind, die sich für Sinnfragen interessieren und die gerne anderen Zeit schenken möchten. Die Teilnehmer werden auf die seelsorgerliche Begleitung von Menschen vorbereitet. Gesprächsführung, hilfreiche Rituale, das Erlernen einer wertschätzenden Grundhaltung, die Gestaltung von Distanz und Nähe in der Begegnung und der Umgang mit Menschen in Zeiten der Krankheit sind Inhalte der Ausbildung. Zur Kursarbeit gehören theoretische Einführungen, praktische Übungen, Gruppengespräche, Rollenspiele sowie spirituelle Impulse.“

Persönliche Stabilität ist wichtig

Über die Anforderungen heißt es: „Die Fähigkeit zur Selbstreflexion, körperliche und seelische Stabilität, Verschwiegenheit sowie die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und sich Fragen nach Krankheit, Alter, Sterben und Trauer zu stellen, sind Voraussetzungen für die Teilnahme.“

Der Kursteilnahme geht ein Bewerbungsverfahren voraus; für den Kurs wird eine Gebühr von 50 Euro erhoben. Diesen Kostenbeitrag können die Absolventen sich eventuell von der Einrichtung oder Kirchengemeinde, für die sie tätig sind, ersetzen lassen.

Der Kurs findet von April bis Oktober (mit einer längeren Sommerpause) an insgesamt zehn Abenden im Heppenheimer Haus der Kirche (Ludwigstraße 13) statt. Anmeldeschluss ist der 10. März. Zuvor gibt es am Donnerstag, 2. März, ab 17.30 Uhr einen unverbindlichen Informationsabend, der ebenfalls im Haus der Kirche stattfindet. Geleitet wird der Kurs von Pfarrerin Annelie Hesse (AKH-Seelsorge Region Ried) und Pfarrerin Steffi Beckmann (Klinikseelsorge Heppenheim und Jugenheim). red