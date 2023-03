Kirchenmusik in Feudenheim

Dieses Wochenende steht in der Evangelischen Gemeinde Feudenheim ganz im Zeichen der Kirchenmusik und stellt Instrument und Musiker ins Zentrum. Denn Veranstaltungen in den beiden evangelischen Kirchen des Stadtteils widmen sich einer altgedienten Orgel und einem neuen Kirchenmusiker: Am Samstag, 18. März, um 18 Uhr erklingt in der Epiphaniaskirche die Orgel nach gründlicher Sanierung zum ersten Mal wieder mit Christiane Michel-Ostertun und Paul Tarling. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 19. März, um 10 Uhr, wird Paul Tarling (Bild) in der Johanneskirche als neuer Kirchenmusiker der Gemeinde mit einem Festgottesdienst in seinen Dienst eingeführt. dv

