Innerlich befreit

Bei manchen Begegnungen mit Menschen fühle ich mich erinnert an die klassische Sage vom Riesen Prokrustes. Er nahm Gäste in sein Haus auf. Doch welch seltsame Gastfreundschaft war das: Er hatte ein Bett, und in das musste der Gast genau hineinpassen. War dieser zu groß, so hackte er ihm die Füße ab. War er zu klein, so spannte er ihn so lange, bis er groß genug war, um genau in das Bett zu passen. Meist überlebte der Gast diese Anpassung nicht.

Oft gehen auch Menschen in unserem Alltag so miteinander um. Da sind Eltern, die ihr Kind in ihre Vorstellungen und Pläne einspannen. Da ist der Mitarbeiter, der in die Vorgaben von Quantität und Qualität gepresst wird. Auch die Morallehre der Kirche, mit ihren starren und festen Kirchengeboten waren früher für viele ein solches Prokrustes-Bett.

Ich bin ich . . .

Die schlimmste Form des Prokrustes-Bettes aber ist, wenn die Zwänge von außen schließlich nach innen genommen wurden, so dass wir selbst uns in ein Prokrustes-Bett spannen, oft ohne es überhaupt zu merken. Vielleicht machen wir uns ständig klein, weil wir so oft klein gemacht wurden. Oder weil wir gelernt haben: Du musst demütig sein, du darfst nicht stolz sein. Und so leben wir vielleicht ständig unter unserem Niveau und können unsere besonderen Begabungen und Kräfte, die Gott uns geschenkt hat, nicht entwickeln und nicht entfalten.

Oder das Gegenteil ist der Fall: Wir überfordern uns, weil man uns immer unter Druck gesetzt hat, mehr zu werden, mehr zu leisten.

Bei dem großen Psychologen Carl Rogers (1902-1987), habe ich einen interessanten Satz gelesen. Er hat diesen Satz von einem Menschen gehört, mit dem er jahrelang Gespräche über dessen Kindheit und dessen Lebensweg geführt hatte. Eines Tages sagte dieser Patient: „Ich bin nicht mehr gegen mich, sondern mit mir.“

Das ist eine Befreiung aus dem Prokrustes-Bett. Da hat eine Seele einen neuen Rhythmus gefunden, da ist jemand dabei, seine eigene Melodie zu entdecken, die stimmig ist, die ihn beschwingt, mit der er künftig frei und kraftvoll leben kann. Diese Befreiung ist ein langsamer, oft mühsamer Wachstumsprozess, dieser Weg zur Selbstannahme: Ich bin ich und ich bin, wie ich bin. Ich darf so sein. Gott nimmt einen jeden von uns an, wie wir sind. Gott ist mit uns. Das hat Jesus uns gezeigt durch seine Menschwerdung und durch seine Botschaft. Warum sollte ich selbst da noch gegen mich sein? Wie kann ich denn länger gegen mich sein, wenn Gott mit mir ist?

… und ich bin, wie ich bin

In dieser Woche, am Fest Mariä Lichtmess, wurden uns zwei alte Menschen vor Augen geführt. Die Reife und die Weisheit eines Simeon und einer Hanna können uns als ein Bild vor Augen stehen, das uns befreit. Wir spüren, dass wir in ihnen Menschen begegnen, die allen Druck loslassen konnten, die nicht gegen sich lebten, sondern mit sich. Innerlich befreite Menschen.

Solche erleuchteten Menschen können auch mit ihren Mitmenschen frei umgehen. Sie sind in der Lage, andere Menschen, gerade auch weniger sympathische, mit Einfühlung zu betrachten. Und sie finden dabei Worte, die sie erreichen. Solche erleuchteten Menschen haben eine Ausstrahlung auf ihre Mitmenschen.

Erwin Bertsch,

Pfarrer und Leiter

katholische Seelsorgeeinheit

Brühl-Ketsch