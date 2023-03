Gottesdienst mit Sofa: Kraftquellen auf der Spur

Was sind Kraftquellen? Welche Quellen erfüllen mich? Was verbinde ich mit einer Kraftquelle? Und was haben christliches Yoga, Seniorenberatung und die Toten Hosen mit diesen und weiteren Fragen zu tun? Antworten gibt es an diesem Sonntag, 12. März, um 11 Uhr in der St. Hildegard Kirche (Dürkheimer Straße 88, Käfertal). Dort findet ein sogenannter „Wofa“-Gottesdienst zum Thema Kraftquellen statt. Das Vorbereitungsteam dieses Wortgottesdienstes mit Sofa schlüpft in die Rollen von Pia Wick, Ulrich Coqui sowie Andreas Frege alias Campino. Es lässt diese drei quasi auf dem gemütlichen Sitzmöbel im Altarraum Platz nehmen. Im Anschluss an den Gottesdienst sind die Mitfeiernden zur Begegnung eingeladen. Unser Bild zeigt Alexandra Neumann (l.) und Martina Mautner. kathma (Bild: Silke Ostermeier)

