Gedenkfeier für verstorbene Kinder

Für Trauernde, die ein Kind vor oder während der Geburt verloren haben, findet am Samstag, 22. April, um 10.30 Uhr wieder eine Gedenkfeier auf dem Hauptfriedhof Mannheim statt. Betroffene Mütter und Väter, Geschwisterkinder, Angehörige und Freund:innen sind – unabhängig von ihrer Konfession und Religion – dazu eingeladen. Das ökumenische Team der Klinikseelsorge an der Universitätsmedizin möchte die Trauernden mit der Gedenkfeier stärken. Die Feier beginnt mit einer Andacht in der Trauerhalle und wird an der Gedenkstele am Kindergräberfeld, dem Schmetterlingsfeld (Bild), mit einem Abschlussritual beendet. Anschließend gibt es bei Kaffee und Gebäck Gelegenheit zum Gespräch. dv/schu

