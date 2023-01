„Ich will, dass es gut wird!“ – mit diesem Titel findet an diesem Sonntag, 29. Januar, um 17 Uhr in der katholischen Marktplatzkirche St. Sebastian (F1,7 ein ökumenischer Gottesdienst statt für Menschen in Trennung und Scheidung und für alle, die ihnen nahestehen. Denn auch wenn eine Beziehung mit viel Liebe und dem Wunsch, alle Wege gemeinsam zu gehen, beginnt, gelingt es nicht immer, Lebensgemeinschaften und Ehen über schwierige Phasen hinweg lebendig zu halten. Organisiert wird der Gottesdienst unter anderem vom Ökumenischen Bildungszentrum sanctclara zusammen mit verschiedenen Beratungsstellen der Evangelischen und der Katholischen Kirche Mannheim. schu/dv (Bild: pixabay.com/Manfred Richter)

