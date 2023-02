Fastenaktion startet

Mut fassen in Krisenzeiten – dazu lädt die diesjährige bundesweite Aktion „7 Wochen ohne“ der Evangelischen Kirche ein. Denn unverzagt sein, so die Botschaft der Fastenaktion, bringe Momente und Talente zum Leuchten. Die Johannisgemeinde (Lindenhof) greift dieses Thema auf und lädt am Sonntag, 26. Februar, um 10 Uhr zum Abendmahlsgottesdienst mit Taufe ein – er eröffnet die Fastenaktion „7 Wochen ohne“ mit dem Titel „Gott sprach: Es werde Licht!“ Daran schließen sich in der Johanniskirche im März immer mittwochs um 19 Uhr Passionsandachten an. dv

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Kirche Meditation und Impulse Mehr erfahren