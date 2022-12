Erhebungsstelle für den Zensus im Kreis ist aufgelöst

Bergstraße. Die im Herbst 2021 in Bensheim eröffnete Erhebungsstelle Zensus 2022 in der Rudolf-Diesel-Straße 24 ist jetzt nach erfolgreicher Arbeit geschlossen worden. Das hat der Kreis Bergstraße bekannt gegeben. 39 259 Auskunftspflichtige in Haushalten und 4728 in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften wurden im Laufe des Zensus 2022 befragt. 251 ehrenamtliche Interviewende, im Fachjargon Erhebungsbeauftragte genannt, haben im gesamten Kreis Bergstraße nach umfangreicher Schulung Begehungen durchgeführt und Befragungen der auskunftspflichtigen Personen vorgenommen. Bundesweit waren 100 000 Ehrenamtliche unterwegs.

Die Erhebungsstelle kümmerte sich eigenverantwortlich um die Anwerbung, Betreuung, Schulung und Koordination der Erhebungsbeauftragten. Sie bildete Erhebungsbezirke und teilte die Erhebungsbeauftragten dort ein. Der Kreis hatte zuvor umfangreich für die ehrenamtliche Mitarbeit durch Bürgerinnen und Bürger im Zensus 2022 geworben und auch die Städte und Gemeinden ins Boot geholt.

Eine Promotion-Tour des Zensus-Teams durch alle Städte und Gemeinden des Kreises hatte das Ansinnen unterstützt. 48 der ehrenamtlichen Interviewenden hatten sogar so viel Freude an der Befragung, dass sie im Laufe des Zensus deutlich mehr Befragungen durchführten als ursprünglich geplant.

Alle Papierbögen abgeholt

Die Qualität der Erhebungen und der Datenschutz wurden fortlaufend von der Erhebungsstelle sichergestellt. Die Kontrolle der Erhebungsunterlagen lag genauso im Verantwortungsbereich der Erhebungsstelle wie die Kontaktaufnahme mit säumigen auskunftspflichtigen Bürgerinnen, so dass am Ende die Erhebungsunterlagen soweit möglich an das Hessische Statistische Landesamt übermittelt werden konnten.

Nunmehr ist die Erhebungsstelle aufgelöst, alle Papierfragebögen sind abgeholt und lokale Daten datenschutzkonform gelöscht. „Jetzt ist es Aufgabe des Statistischen Bundesamtes, die Daten nach statistischen Verfahren aufzubereiten“, teilt der Kreis mit. Denn es handelte sich bei der Haushaltebefragung nicht um eine Vollerhebung, sondern um eine Stichprobe. Bundesweit wurden 11,7 Millionen Menschen im Rahmen der Haushaltebefragung angesprochen. Die Auskünfte sollten vorrangig online erteilt werden. Hiervon hätten mehr als zwei Drittel der Befragten Gebrauch gemacht.

„Die Ermittlung der Bevölkerungszahl durch den Zensus ist eine wichtige Grundlage für zahlreiche Regelungen“, betont der Kreis die Wichtigkeit der Befragung. So werden auf dieser Basis Wahlkreise eingeteilt, die Stimmenverteilung im Bundesrat organisiert oder der Länderfinanzausgleich und der kommunale Finanzausgleich berechnet. Das Statistische Landesamt ermittelte in der Gebäude- und Wohnungszählung Informationen zu Energieträgern und Heizungsarten. „Mit der datenschutzkonformen Auflösung der Erhebungsstelle Zensus 2022 haben wir den letzten wichtigen Meilenstein des Zensus 2022 vor Ort erreicht“, erklärt der hauptamtliche Kreisbeigeordnete Matthias Schimpf. „Ohne die fantastische Unterstützung der ehrenamtlichen Interviewenden und das durchweg hochmotivierte und über die Maßen engagiert arbeitende Team in der Erhebungsstelle hätten wir diesen großen Kraftakt nicht erfolgreich stemmen können“, lobt Schimpf.

Besondere Anforderungen

„Man darf nicht vergessen, dass dieser Zensus auch im Zeichen der Pandemie stand und besondere Anforderungen an alle Beteiligten, Mitarbeitende, Ehrenamtliche und die Auskunftspflichtigen in Haushalten, Gemeinschaftsunterkünften und Wohnheimen stellte“, fügt Schimpf hinzu. Im November 2023 will das Statistische Bundesamt die neue Bevölkerungszahl sowie alle weiteren Ergebnisse veröffentlichen. kur/red