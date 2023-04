Den Schmerz zulassen

Die Passionsgeschichte Jesu gehört zu den wichtigsten Erzählungen des Christentums. Am heutigen Gründonnerstag, der Nacht des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern, finden in vielen Kirchen Gottesdienste und Messen statt. Ein Tag der Stille und der inneren Einkehr ist dann Karfreitag, der auch stiller Freitag genannt wird. Viele Menschen gedenken an diesem Tag des Leidens Christi, der als Unschuldiger hingerichtet und ans Kreuz geschlagen wurde. Die Gemeinden begehen den Karfreitag mit Einladungen zur inneren Einkehr und zum Eintauchen in klagende und tröstende Musik. dv/schu

