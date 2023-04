Christus, das Leben

Heute Nacht kommen wieder Christen auf der ganzen Welt zusammen, um mit dem Ruf „Lumen Christi“, Christus das Licht, das Licht des neugeweihten Osterfeuers in die dunklen Kirchen zu tragen. Dreimal werden wir den Ruf hören und dreimal darauf antworten „Deo gratias“, Dank sei Gott.

Wir feiern Auferstehung, der Tod ist überwunden.

Diese besondere Feier der Osternacht geht weiter mit dem Exsultet, dem Jahrhunderte alten Osterlob, in dem es heißt:

[…]Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat.

[…], die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lastern der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche.[…]

Mir fällt Ostern in diesem Jahr sehr schwer, werden wir doch in den nächsten Tagen in unserer Erzdiözese mit den Erkenntnissen des Missbrauchsberichtes konfrontiert. Deshalb muss ich eigentlich sagen, wir tragen heute Nacht „Christus das Licht“ hinein in die tiefe, so schwere und sündhafte Dunkelheit dieser Kirche. Die ja auch meine Kirche ist. Wohl ahnend, dass sich dieses Dunkel kaum erhellen lassen wird und es womöglich auch nicht wirklich will.

Mit allergrößter Sorge warte ich darauf, dass das, was nicht nur ich schon so lange befürchte, nun mit Zahlen und Fakten auf den Tisch kommt und vermutlich schlimmer sein wird, als ich es mir vorstellen mag. Nicht nur die Bistumsleitung, die Verantwortungsträger und wir Seelsorger:innen, sondern alle Menschen in unseren Gemeinden müssen sich mit diesem himmelschreienden Leid, dass unzählige Jungen und Mädchen, Frauen und Männer traumatisiert hat, konfrontieren und darüber reden, auch wenn es uns die Sprache verschlägt. Wir müssen ehrliche Worte und eine Sprache finden dafür, was Menschen in unserer Kirche und in unseren Gemeinden geschehen konnte und – machen wir uns nichts vor – vermutlich trotz aller Prävention auch immer noch geschieht.

Wie könnte ich sonst noch in den Spiegel schauen?

Die größte Angst habe ich allerdings davor, dass außer großem Entsetzen einfach nichts geschehen könnte. Dass verantwortungsvolle Konsequenzen ausbleiben. Dass das wohlformulierte Wegducken und Verantwortung Verschieben weitergeht, dass nach kurzer Zeit alles gewissermaßen wieder verpufft und alle zur Tagesordnung zurückkehren. Dann wäre hier wohl unser finaler Karfreitag und Schluss. Ich möchte die Hoffnung darauf, dass Gott auch jetzt und hier mit uns, mit mir ist, nicht verlieren. Wir wollen heute Nacht Ostern feiern. Auferstehung. Sie geschieht, wenn das „Lumen Christi“ uns und unsere Realität, unser Leben heller macht. Dann hat eben mit den Worten aus diesem Gedicht von Ursula Schauber „ein anderer das letzte Wort, und der sagt: Leben.“

Selbst da, wo das Wort im Halse stecken bleibt, wo Entsetzen die Kehle zuschnürt, wo es einem die Sprache verschlägt, wo die Worte fehlen, selbst da, wo unsägliches Leid wortlos zum Himmel schreit, bis der Schrei ungehört verhallt und Totenstille herrscht, selbst da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Das letzte Wort ist einem anderen vorbehalten. Und der es spricht, sagt Leben.

Barbara Heimes,

kath. Gemeindereferentin

der Seelsorgeeinheit

Johannes XXIII.