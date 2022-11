Chance in der Krise suchen

Am 31. Oktober haben wir uns in Gottesdiensten an den Beginn der Reformation vor 505 Jahren erinnert. Auch heute leben wir in einer Zeit des Umbruchs. Für die Kirchen stehen angesichts der Entwicklung ihrer Mitgliederzahlen wiederum große Veränderungen an. Aber nicht Re-formation, sondern Trans-formation ist das Leitwort, das immense Bemühungen in allen Landeskirchen wie in der EKD ausgelöst hat. Von den Gemeinden über die Kirchenbezirke bis in die Landessynoden und die EKD-Synode finden intensives Nachdenken und Fassung erster Beschlüsse statt.

Transformation – das bedeutet eine grundlegende Veränderung. Veränderte Strukturen, veränderte Personal- und Gebäudekapazitäten werden das künftige Gesicht der Kirchen prägen. Dabei betreibe ich keine Schwarzmalerei: In jeder Krise steckt auch eine Chance. Und vor allem dürfen wir auch bei harten Einschnitten nicht vergessen, dass der Herr der Kirche über ihren Bestand wacht und unser Bemühen mit seinem Segen begleiten wird. Auf diese unverbrüchliche Zusage dürfen wir uns verlassen.

Ich denke aber: Die ins Auge gefassten Veränderungen sind die eine Seite des Problems; es gibt da aber noch etwas möglicherweise sogar Wichtigeres für uns alle zu tun, unabhängig von jeder Kirchenzugehörigkeit und jeder beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit in der Kirche. Bedenkt man den Zustand unserer Gesellschaft, die immer mehr gespalten wird, in der Gewalt, Terror, Hass, Zorn, Wut, Häme und Verschwörungsfantasien an der Tagesordnung sind, so kann man nur zu dem Schluss gelangen: Hier muss etwas Grundlegendes geschehen, damit diese enorme Gefahr für unsere Gesellschaft beendet wird.

Einen solchen Weckruf habe ich auch aus dem Interview mit Johannes Michel im „Mannheimer Morgen“ vom 17. Oktober entnommen. In diesem Interview gelangt Michel ausgehend von den Problemen der Chorszene in der Kirchenmusik zu dem Schluss: „Wir brauchen ein kulturelles und davon abgeleitet auch ein politisches Klima, in dem Menschen angeregt werden, sich wieder mehr mit Werten zu befassen, die … eine innere Nachhaltigkeit, ein inneres Wachstum ermöglichen.“

Beim Nachdenken richtete sich mein Blick auf die kommende Advents- und Weihnachtszeit, und das Wort von den „Menschen guten Willens“ kam mir in den Sinn. Die Werte, nach denen wir uns als Christen richten – Freiheit, Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit, Nächstenliebe – bilden das Fundament einer gelingenden menschlichen Gesellschaft. Wir brauchen starke Kirchen, die in die Gesellschaft hineinwirken, deren Botschaft bei den Menschen ankommt – unabhängig davon, ob sie Gottesdienste mitfeiern oder nicht. Hier liegt eine große Aufgabe für alle Personen, die zur öffentlichen Wortverkündigung berufen sind. Aber hier liegt auch eine ganz wichtige Aufgabe für das Priestertum aller Getauften. Wir alle geben mit unserer Einstellung und dem Verlauf unseres Lebens Zeugnis von der Hoffnung, die wir immer wieder aus unserem Glauben schöpfen. Einladend für alle Menschen, denen die Zukunft unseres gesellschaftlichen Miteinanders am Herzen liegt, müssen wir für diese Werte eintreten.

Bis heute dauert noch die ARD-Themenwoche „WIR gesucht – was hält uns zusammen“. Möge dies ein Beitrag aus kirchlicher Perspektive sein!

Synodalpräsidentin a.D.,

Justizrätin Margit Fleckenstein