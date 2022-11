Brücke bei Lorsch wird saniert

Lorsch. Am Montag, 28. November, beginnt Hessen Mobil mit den Bauarbeiten zur Instandsetzung eines Brückenbauwerkes, das im Zuge der Bundesstraße B 47 bei Lorsch über die Marie-Curie-Straße führt. Das teilt die Behörde mit. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Dezember an. Im Rahmen der Maßnahme wird die Marie-Curie-Straße im Bereich der Brücke halbseitig gesperrt. Die Verkehrsregelung erfolgt per Baustellenampel.

Zum Anheben und Ablassen des Brückenüberbaus muss zudem die Bundesstraße B 47 im Laufe der Bauzeit für je rund 30 bis 60 Minuten vollgesperrt werden. Eine Umleitung wird entsprechend beschildert.

Die Baumaßnahme dient der Instandsetzung eines beschädigten Lagersockels unterhalb der 1980 errichteten Brücke. Der Brückenoberbau wird zunächst mit Lagerpressen um wenige Millimeter angehoben. Hierfür ist eine kurzzeitige Vollsperrung der Bundesstraße notwendig. Anschließend wird der Lagersockel teilweise abgebrochen und es erfolgt die Instandsetzung und teilweise Erneuerung des Sockels.

Während dieser Arbeiten kann der Verkehr auf der B 47 weiter fließen, die Geschwindigkeit muss jedoch auf 80 Stundenkilometer reduziert werden. Nach Einbau des Lagers und Aushärtung des neuen Lagersockels erfolgt das Ablassen des Überbaus, sowie der Ausbau der Pressen. Hierfür wird die Bundesstraße nochmals kurzzeitig gesperrt, erklärt die Behörde.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich laut Hessen Mobil auf rund 140 000 Euro und werden vom Bund getragen. red