Berauscht am Steuer

Bensheim. Gleich dreimal hatten es Beamte der Polizeistation Bensheim am Montag mit berauschten Autofahrern zu tun. Bereits gegen 11 Uhr stoppte die Polizei laut Mitteilung in der Heidelberger Straße einen 21 Jahre alten Autofahrer. Es zeigten sich Anzeichen auf den vorherigen Konsum von Kokain. Der junge Mann musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Wenige Minuten später kontrollierten die Beamten an gleicher Stelle einen 26 Jahre alten Autofahrer. Rasch bemerkten die Beamten auch hier, dass der Mann unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Ein Test reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Es folgten auch hier Blutentnahme und eine Anzeige. Um 15.15 Uhr hielten die Streifenbeamten schließlich in der Schwanheimer Straße einen 40 Jahre alten Autofahrer an, der offensichtlich unter Kokaineinfluss stand – es folgte das gleiche Prozedere wie in den Fällen zuvor. pol