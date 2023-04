Auf das Dunkle folgt das Licht

Die stille Woche mit dem schmerzvollen Karfreitag, der so voller Gedenken an das Leid war, endet mit heller Zuversicht und Zuspruch. Denn Ostern, das älteste gemeinsame Fest der Christenheit, feiert mit der Auferstehung Jesu Christi die Hoffnung darauf, dass Gottes Kraft zum Leben stärker ist als der Tod. Diese Wendung von der Finsternis hin zum Licht bringen die Gottesdienste an Karsamstag zum Ausdruck, mit dem die Karwoche endet. Ein Zeichen dafür sind das Entzünden der Osterkerze und auch die Osterfeuer, zu denen mehrere Gemeinden einladen. So beginnt beispielsweise die Osternacht der Johanniskirche (Lindenhof) am Samstag, 8. April um 21 Uhr mit einem ökumenischen Osterfeuer.Es folgen frühmorgendliche Gottesdienste mit Osterfrühstück oder Apage. Sie alle feiern das Leben – ebenso wie am Sonntag, 9. April, um 8 Uhr die Auferstehungsfeier auf dem Feudenheimer Friedhof. dv/schu

